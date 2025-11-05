Çağrı Çıtanak'ın bebeğinin cinsiyeti ne, ismini ne koydular?

Oyuncu Çağrı Çıtanak ve eşi Başak Gümülcinelioğlu'ndan güzel haber geldi. Ünlü çift, ilk bebeklerini kucaklarına alarak anne-baba olmanın sevincini yaşadı. Sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımla mutluluklarını sevenleriyle paylaşan ikilinin bebeklerinin ismi ve cinsiyeti kısa sürede merak konusu oldu. Peki, Çağrı Çıtanak kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte başarılı oyuncu hakkında merak edilen detaylar

ÇAĞRI ÇITANAK KİMDİR?

Çağrı Çıtanak, Türk dizi ve tiyatro oyuncusudur. 10 Ekim 1990 tarihinde Hatay'ın Antakya ilçesinde dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlardan itibaren sahne sanatlarına ilgi duyan Çıtanak, lise yıllarında tiyatro ile tanışmış ve bu alanda kendini geliştirmiştir. Üniversite eğitimini oyunculuk üzerine tamamladıktan sonra İstanbul'a taşınarak profesyonel oyunculuk kariyerine başlamıştır.

Televizyon dizilerinin yanı sıra tiyatro sahnelerinde de başarılı performanslar sergileyen Çıtanak, doğal oyunculuğu ve samimi duruşuyla dikkat çekmiştir.

ÇAĞRI ÇITANAK KAÇ YAŞINDA?

Çağrı Çıtanak, 10 Ekim 1990 doğumludur ve 2025 yılı itibarıyla 35 yaşındadır. Genç yaşta başladığı oyunculuk kariyerinde uzun yıllardır aktif olarak yer almakta, hem televizyon hem dijital platformlarda başarılı projelere imza atmaktadır.

ÇAĞRI ÇITANAK NERELİ?

Çağrı Çıtanak, Hatay'ın Antakya ilçesinde doğmuştur. Antakya'nın tarihî ve kültürel zenginliğiyle yoğrulmuş bir ortamda büyüyen oyuncu, sanata olan ilgisini çocukluk yıllarında keşfetmiştir. Antakya'nın çok kültürlü yapısı, onun sanat anlayışına ve sahne performansına derinlik katmıştır.

ÇAĞRI ÇITANAK'IN KARİYERİ

Çağrı Çıtanak, oyunculuk kariyerine reklam filmleriyle adım atmış, kısa süre içinde televizyon dizilerinde boy göstermeye başlamıştır. İlk çıkışını "Babam Sınıfta Kaldı" dizisinde canlandırdığı Kaan karakteriyle yapmıştır. Ardından Tatlı İntikam, Ateşböceği, Vatanım Sensin, Sen Çal Kapımı, Menajerimi Ara, Erkek Severse, Sen İnandır ve Netflix dizisi Kübra gibi yapımlarda rol almıştır. Bu projelerle hem romantik hem de dramatik rollerdeki başarısını kanıtlamış, geniş bir hayran kitlesi edinmiştir.

ÇAĞRI ÇITANAK'IN BEBEĞİNİN CİNSİYETİ NEDİR?

Çağrı Çıtanak ile oyuncu eşi Başak Gümülcinelioğlu, 4 Kasım 2025 tarihinde ilk çocuklarını dünyaya getirdi. Çiftin bebeklerinin erkek olduğu açıklandı.

ÇAĞRI ÇITANAK'IN BEBEĞİNİN İSMİNİ NE KOYDULAR?

Ünlü çift, oğullarına "Devin" adını verdi. Mutlu haberi sosyal medya hesaplarından paylaşan çift, "Devin Çıtanak, 4 Kasım 2025… Hoş geldin oğlumuz!" notuyla ilk karelerini sevenleriyle paylaştı. Bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı.