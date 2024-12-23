Çağla Şıkel oğluna ne oldu? Çağla Şıkel oğlu Kuzey hasta mı?

Sunucu ve model Çağla Şıkel, oğulları Kuzey ve Uzay ile Erzurum'a kayak yapmaya gitmişti. Tatilden paylaşımlar yapan Şıkel, Kuzey'in talihsiz bir kaza yaşadığını duyurdu. Çağla Şıkel oğluna ne oldu? Çağla Şıkel oğlu Kuzey hasta mı?

ÇAĞLA ŞIKEL OĞLUNA NE OLDU?

Kuzey kayak pistinde düşerek el bileğini kırdı. Hemen hastaneye kaldırılan Kuzey'in kolu alçıya alınırken ünlü isim o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Erzurum'daki bir otelde tatil yapan Şıkel, oğullarıyla verdiği pozu Instagram hesabından "Yavrularımla en sevdiğimiz yerdeyiz" notuyla paylaştı. Ancak aileye nazar değdi. Büyük oğlu Kuzey kaya yaparken bileğini kırdı.

Çağla Şıkel olayı şöyle anlattı: "Kahveyi içtim, piste indim karşılamaya, gözümünde önünde düştü yavrum. Hastane, röntgen, tomografi derken bileğimizde kırık var. Hep tekrarladım, rabbim beterinden korusun."