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Çağla Cansu olayı nedir? Çağla Cansu'yu neden vurdu? Tiktok fenomeni Cansu öldü mü?

Çağla Cansu olayı nedir? Çağla Cansu'yu neden vurdu? Tiktok fenomeni Cansu öldü mü?
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TikTok fenomenleri Çağla ile Cansu sokak ortasında kavgaya tutuştu. Kavgada Cansu Çağla'yı vururken, olay anı TikTok'ta canlı yayınlandı. Peki, Çağla Cansu olayı nedir? Çağla Cansu'yu neden vurdu? Tiktok fenomeni Cansu öldü mü?

TikTok fenomeni Çağla ile yine bir başka TikTok fenomeni Cansu arasında "erkek muhabbeti" nedeniyle sokak ortasında kavga çıktı. Kavga TikTok'ta canlı yayınlanırken, fenomenlerden Cansu, Çağla'yı silahla vurdu. Çağla Cansu olayı nedir? Çağla Cansu'yu neden vurdu? Tiktok fenomeni Cansu öldü mü?

ÇAĞLA CANSU OLAYI NEDİR?

TikTok fenomenleri Çağla ile Cansu sokak ortasında kavgaya tutuştu. Kavgada Cansu Çağla'yı vururken, olay anı TikTok'ta canlı yayınlandı.

TikTok fenomeni Çağla ile yine bir başka TikTok fenomeni Cansu arasında "erkek muhabbeti" nedeniyle sokak ortasında kavga çıktı. Kavga TikTok'ta canlı yayınlanırken, fenomenlerden Cansu, Çağla'yı silahla vurdu.

Çağla Cansu olayı nedir? Çağla Cansu'yu neden vurdu? Tiktok fenomeni Cansu öldü mü?

FENOMEN KIZLAR CANLI YAYINDA KAVGAYA TUTUŞTU

TikTok'ta yaşanan skandal olaylara bir yenisi eklendi. TikTok fenomeni olan Çağla ve Cansu arasında kavga çıktı. "Erkek muhabbeti" nedeniyle çıktığı öğrenilen kavganın dozu gittikçe arttı. Açtığı canlı yayında Çağla'ya çok ağır küfürler eden Cansu, Çağla'yı sokağa davet etti.

Çağla Cansu olayı nedir? Çağla Cansu'yu neden vurdu? Tiktok fenomeni Cansu öldü mü?

CANSU, ÇAĞLA'YI VURDU

Sokak ortasında bir araya gelen ikilinin kavgasında silah patladı. Yanındaki silahı çeken Cansu, Çağla'yı vurdu. Yaralanan Çağla hastaneye kaldırılırken, silahlı saldırı TikTok'ta canlı yayınlandı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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