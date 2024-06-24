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Çağatay Ulusoy'un sevgilisi kim? Çağatay Ulusoy'un yeni sevgilisi Gizem Coşar kimdir, kaç yaşında?

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Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un yeni sevgilisi kimdir ve ne iş yaptığı gündeme geliyor. Tatil sezonunu teknede açan Ulusoy, sabaha karşı teknesinden Gizem Coşar'ın ayrıldığı görüntülendi. Peki, Çağatay Ulusoy'un sevgilisi kim?

Çağatay Ulusoy'un yeni sevgilisi Gizem Coşar kimdir? Çağatay Ulusoy ile Gizem Coşar sevgili mi sorusu merak ediliyor. Gizem Coşar kimdir, kaç yaşında ve ne iş yaptığı araştırılıyor. Çağatay Ulusoy'un yeni sevgilisi kim? Detaylar haberimizdedir…

ÇAĞATAY ULUSOY'UN YENİ SEVGİLİSİ KİM?

Aramızda Kalmasın'da yer alan habere göre, şimdilerde Kübra dizisiyle adından söz ettiren Çağatay Ulusoy, önceki sabah kreatif direktör Gizem Coşar'ı teknesinden indirirken objektiflere takıldı. Geceyi Ulusoy ile teknede geçiren Coşar, sabaha karşı bir bota binerek otele geçti. Yakışıklı oyuncu ile zaman geçiren Coşar, görüntülerin yayılmasıyla Instagram hesabını da gizliye aldı.

Çağatay Ulusoy'un sevgilisi kim? Çağatay Ulusoy'un yeni sevgilisi Gizem Coşar kimdir, kaç yaşında?

Çağatay Ulusoy'un sevgilisi kim? Çağatay Ulusoy'un yeni sevgilisi Gizem Coşar kimdir, kaç yaşında?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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