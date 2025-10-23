Haberler

Çağatay Ulusoy hasta mı, hastalığı ne?

Çağatay Ulusoy hasta mı, hastalığı ne?
Güncelleme:
Başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy'un sağlık sorunları nedeniyle rol aldığı diziden ayrılacağı ileri sürüldü. Peki, Çağatay Ulusoy gerçekten hasta mı, rahatsızlığı ne?

Son zamanlarda yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü öne sürülen ünlü oyuncunundurumu, hem hayranlarını hem de televizyon dünyasını derinden etkiledi. Çağatay Ulusoy'un hastalığıyla ilgili iddialar merak konusu oldu.

ÇAĞATAY ULUSOY HASTA MI, HASTALIĞI NE?

Son zamanlarda yaşadığı sağlık problemleri sebebiyle bir süredir tedavi gördüğü öne sürülen ünlü oyuncunun bu kararı, hem sevenlerini hem de televizyon dünyasını derinden etkiledi.

Oyuncu, rahatsızlığının ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşmazken, kulislerde dolaşan iddialar hakkında da şu ana kadar herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Çağatay Ulusoy hasta mı, hastalığı ne?

ÇAĞATAY ULUSOY KİMDİR?

Çağatay Ulusoy, 23 Eylül 1990 tarihinde İstanbul'da doğan Türk oyuncu ve modeldir. Aslen Boşnak kökenli olan Ulusoy, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Sulama Sistemleri bölümünden mezun olmuştur. Henüz üniversite öğrencisiyken modellik yapmaya başlayan Ulusoy, 2010 yılında düzenlenen "Best Model of Turkey" yarışmasında birincilik elde ederek dikkatleri üzerine çekmiştir.

Oyunculuk kariyerine 2011 yılında yayınlanan "Adını Feriha Koydum" dizisiyle adım atan Ulusoy, bu dizideki "Emir Sarrafoğlu" karakteriyle büyük bir çıkış yakalamıştır. Ardından "Medcezir", "İçerde", "Hakan: Muhafız" ve "Terzi" gibi önemli projelerde rol alarak Türkiye'nin en popüler ve başarılı oyuncularından biri haline gelmiştir.

Netflix yapımı "Hakan: Muhafız" dizisinde canlandırdığı süper kahraman rolüyle uluslararası bir kitleye ulaşan Ulusoy, yurt dışında da geniş bir hayran kitlesi edinmiştir. Oyunculuğundaki doğal performansı, karizmatik duruşu ve profesyonelliğiyle tanınan Çağatay Ulusoy, hem televizyon hem de dijital platformlarda birçok başarılı projede yer almıştır. Bugün Türk dizi ve sinema sektörünün en sevilen isimlerinden biri olarak kariyerine devam etmektedir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
