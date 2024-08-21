Çağatay Ulusoy, Netflix'te yayınlanacak olan "Centilmen" filmi için hazırlıklarını sürdürüyor. Filmde, aşık olmasıyla hayatı değişen bir jigoloyu canlandıracak olan Ulusoy'a, Ebru Şahin eşlik edecek. Çağatay Ulusoy Centilmen filminin konusu ne? Centilmen filmi ne zaman çıkacak?

ÇAĞATAY ULUSOY CENTİLMEN FİLMİNİN KONUSU NE?

Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Şenay Gürler ve Haki Biçici gibi isimler de bulunuyor. "Centilmen"in senaryosu Deniz Madanoğlu tarafından kaleme alındı ve yönetmenliğini Onur Bilgetay üstleniyor.

Çağatay Ulusoy, "Centilmen"den önce Netflix'te yayınlanacak olan "Terzi" dizisi ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Gerçek bir hikayeden uyarlanan bu dizinin yönetmenliğini Cem Karcı üstleniyor ve Ulusoy'a, Salih Bademci, Şifanur Gül ve Olgun Şimşek gibi güçlü oyuncular eşlik ediyor. Dizi, genç ve yetenekli terzi Peyami'nin, büyükbabasından miras aldığı mesleği sürdürürken, akli dengesi yerinde olmayan babası Mustafa'nın bakımını üstlenmek zorunda kalmasıyla değişen hayatını konu alıyor. Esvet isimli bir kadının, kendi sırlarıyla Peyami ve Mustafa'nın yaşamlarına girmesiyle olaylar karmaşık bir hal alıyor.