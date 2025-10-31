Cadılar Bayramı (Halloween) ne zaman? Cadılar Bayramı (Halloween) nedir? Bu gün halloween mı?

Cadılar Bayramı yaklaşırken meraklı sorular da gündemde: Halloween gerçekten neyi temsil ediyor ve bu yıl kutlamalarda bizi hangi sürprizler bekliyor? Gizemli atmosferiyle dikkat çeken bu özel gün, her yıl olduğu gibi yine heyecan uyandırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

CADILAR BAYRAMI NE ZAMAN?

Cadılar Bayramı, her yıl 31 Ekim tarihinde kutlanır. Bu tarih, Hristiyanlık öncesi Kelt geleneği olan Samhain festivaline dayanır. Samhain, eski Keltler tarafından yılın son günü olarak kabul edilir ve kötü ruhların dünyaya geldiğine inanılırdı. Cadılar Bayramı da bu gelenekten modern zamanlara taşınmıştır.

HALLOWEEN NEDİR?

Halloween veya Cadılar Bayramı, kökeni binlerce yıl öncesine dayanan bir gelenektir:

Kelt Kökeni (Samhain Festivali):

Keltler, yılın son günü olan 31 Ekim'de ölülerin ruhlarının dünyaya döndüğüne inanırlardı.

Bu ruhlardan korunmak için ateşler yakılır, maskeler ve kostümlerle kötü ruhların uzak tutulmasına çalışılırdı.

Hristiyanlıkla Bütünleşmesi:

8. yüzyılda Papa Gregory III, 1 Kasım'ı Azizler Günü (All Saints' Day) olarak ilan etti.

31 Ekim, Azizler Günü'nün arifesi olarak "All Hallows' Eve" (Azizler Gecesi) adını aldı. Zamanla bu isim Halloween olarak kısaldı.

Modern Kutlamalar:

Kostümler: Cadılar, hayaletler, vampirler ve çeşitli korku karakterleri olarak giyinmek gelenekseldir.

Trick-or-Treat (Şeker Toplama): Çocuklar kapı kapı dolaşarak şeker toplar ve "şaka mı şeker mi?" sorusunu sorarlar.

Balkabağı Oymacılığı (Jack-o'-Lantern): Balkabakları oyularak içine mum konur ve evlerin önüne koyulur.

Korku Temalı Etkinlikler: Cadılar Bayramı partileri, korku filmleri ve hayaletli ev etkinlikleri yaygındır.

Dünya Çapında Popülerliği: