Haberler

Cadılar Bayramı (Halloween) ne zaman? Cadılar Bayramı (Halloween) nedir? Bu gün halloween mı?

Cadılar Bayramı (Halloween) ne zaman? Cadılar Bayramı (Halloween) nedir? Bu gün halloween mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cadılar Bayramı heyecanı kapıda! Halloween'in perde arkasında hangi sırlar ve gelenekler yatıyor? Bu yıl da renkli kostümler ve sürprizlerle dolu kutlamalar merakla bekleniyor. Peki, Cadılar Bayramı (Halloween) ne zaman? Cadılar Bayramı (Halloween) nedir? Bu gün halloween mı?

Cadılar Bayramı yaklaşırken meraklı sorular da gündemde: Halloween gerçekten neyi temsil ediyor ve bu yıl kutlamalarda bizi hangi sürprizler bekliyor? Gizemli atmosferiyle dikkat çeken bu özel gün, her yıl olduğu gibi yine heyecan uyandırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

CADILAR BAYRAMI NE ZAMAN?

Cadılar Bayramı, her yıl 31 Ekim tarihinde kutlanır. Bu tarih, Hristiyanlık öncesi Kelt geleneği olan Samhain festivaline dayanır. Samhain, eski Keltler tarafından yılın son günü olarak kabul edilir ve kötü ruhların dünyaya geldiğine inanılırdı. Cadılar Bayramı da bu gelenekten modern zamanlara taşınmıştır.

Cadılar Bayramı (Halloween) ne zaman? Cadılar Bayramı (Halloween) nedir? Bu gün halloween mı?

HALLOWEEN NEDİR?

Halloween veya Cadılar Bayramı, kökeni binlerce yıl öncesine dayanan bir gelenektir:

Kelt Kökeni (Samhain Festivali):

  • Keltler, yılın son günü olan 31 Ekim'de ölülerin ruhlarının dünyaya döndüğüne inanırlardı.
  • Bu ruhlardan korunmak için ateşler yakılır, maskeler ve kostümlerle kötü ruhların uzak tutulmasına çalışılırdı.

Hristiyanlıkla Bütünleşmesi:

  • 8. yüzyılda Papa Gregory III, 1 Kasım'ı Azizler Günü (All Saints' Day) olarak ilan etti.
  • 31 Ekim, Azizler Günü'nün arifesi olarak "All Hallows' Eve" (Azizler Gecesi) adını aldı. Zamanla bu isim Halloween olarak kısaldı.

Modern Kutlamalar:

  • Kostümler: Cadılar, hayaletler, vampirler ve çeşitli korku karakterleri olarak giyinmek gelenekseldir.
  • Trick-or-Treat (Şeker Toplama): Çocuklar kapı kapı dolaşarak şeker toplar ve "şaka mı şeker mi?" sorusunu sorarlar.
  • Balkabağı Oymacılığı (Jack-o'-Lantern): Balkabakları oyularak içine mum konur ve evlerin önüne koyulur.
  • Korku Temalı Etkinlikler: Cadılar Bayramı partileri, korku filmleri ve hayaletli ev etkinlikleri yaygındır.

Dünya Çapında Popülerliği:

  • Özellikle Amerika ve Kanada'da çok yaygındır.
  • Son yıllarda Avrupa ve Türkiye'de de özellikle gençler ve çocuklar arasında eğlenceli bir kültürel etkinlik olarak kutlanmaktadır.
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fahriye Evcen servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane

Servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Türkiye bu kışı unutmayacak! Yoğun kar yağışı geliyor

Yoğun kar yağışı geliyor! Bu tarihleri kaydedin
Fahriye Evcen servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane

Servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane
Elektrik tüketiminde yeni düzenleme! Limitleri aşanlara devlet desteği kesiliyor

Elektrikte yeni düzenleme! O abonelere devlet desteği kesiliyor
Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş

Tuğçe kaymakam hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Su konusunda ciddi tedbirler almalıyız

Hızla yaklaşan tehlikeyi işaret etti: Ciddi tedbirler almalıyız
Ünlü AVM'de mide bulandıran görüntüler

Ünlü AVM'de mide bulandıran görüntüler
Benzine gece yarısı 1 lira 14 kuruşluk zam

Araç sahiplerine kötü haber! Gece yarısı okkalı bir zam geldi
KYK yurdunda kahreden ölüm! Ardında bıraktığı not intihar şüphesini artırıyor

KYK yurdunda kan donduran olay! Bıraktığı not o şüpheyi artırıyor
Türkiye'de gol makinesi olan Kabongo Kasongo toprak sahaya kadar düştü

Türkiye'de gol makinesiydi! Toprak sahaya kadar düştü
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.