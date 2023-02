C sınıf ehliyet nedir? C sınıf ehliyet kimleri kapsar? C sınıf ehliyetin fiyatı ne kadar?

Türkiye'de her araç için belirlenmiş bir ehliyet grubu bulunmaktadır. Kamyon ver çekici ağır vasıta araç kullanmak isteyen vatandaşların alması gereken bir ehliyet türüdür C sınıf ehliyet. Peki, C sınıf ehliyet nedir? C sınıf ehliyet neleri kapsar? C sınıf ehliyetin fiyatı ne kadar? C sınıf ehliyet almak için yaş şartı nedir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Sadece çekici ve kamyon kullananların tercih ettiği bir ehliyet türü gibi gözükse de aslında C sınıfı sürücü belgesi daha kapsamlıdır. peki nedir bu c sınıfı ehliyet kimler alabilir? C sınıf ehliyet kimleri kapsar? C sınıf ehliyet fiyatı ne kadar? C sınıf ehliyet almak için yaş şartı nedir? Detaylar haberimizde...

C SINIF EHLİYET NEDİR?

C sınıfı ehliyet ile kamyon, Tır, Otomobil, traktör, minibüs, kamyonet ve 14 kişiye kadar yolcu taşıyan araçlar kullanılabilir. 14 kişiden fazla yolcu taşıyan araçları sadece D sınıfı ehliyete sahip olan sürücüler kullanır.

C SINIF EHLİYET KİMLERİ KAPSAR?

Kamyon ve çekici kullanma yetkisi veren ehliyet sınıfıdır.

C sınıfı ehliyet yaş sınırı 21'dir.

Bu ehliyeti alabilme şartı, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmaktır.

"C sınıfı ehliyet ne kullanır?" sorusunun cevabı ise C'ye ek olarak M, B1, B, C1 ve F sınıfı araçlardır.

C SINIF EHLİYET FİYATI NE KADAR?

Sürücü kursu fiyatları şehirden şehre, hatta kurstan kursa genellikle değişmekle birlikte, ortalama olarak 2023 C sınıfı ehliyeti sürücü kursu fiyatları 4.390 TL civarındadır. C sınıfı ehliyet almak içinse ayrıca birtakım harçların yatırılması gerekmektedir. C sınıfı ehliyet harçları toplamda 2.838,4 TL tutmaktadır.

C SINIFI EHLİYET ALMAK İÇİN YAŞ ŞARTI NEDİR?

C sınıfı ehliyeti alabilmek için en az 21 yaşında olmak ya da 21.yaşı doldurmak gereklidir.

C SINIF EHLİYET OTOBÜS KULLANABİLİR Mİ?

C sınıfına ait bir sürücü belgesi olan vatandaşlar genellikle "C sınıfı ehliyet otobüs kullanabilir mi" sorusunun cevabını merak etmektedir. Ancak bu kişilerin, 14 kişiden fazla yolcu taşıma kapasitesi olan araçları kullanmaları mümkün değildir. Dolayısıyla otobüs ile trafiğe çıkmalarına izin verilmemiştir.