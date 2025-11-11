Haberler

C-130 kargo uçağı, düştü mü, düşürüldü mü, vuruldu mu?

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek için havalanan C130 kargo uçağının Gürcistan'da düştüğünü bildirdi. Peki, C-130 kargo uçağı, düştü mü, düşürüldü mü, vuruldu mu?

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek için havalanan kargo uçağımız Gürcistan'da düştü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, düşen uçakta 20 personelin bulunduğu belirtildi. C-130 kargo uçağı, düştü mü, düşürüldü mü, vuruldu mu?

C-130 KARGO UÇAĞI ÜŞÜRÜLDÜ MÜ, VURULDU MU?

MSB'den yapılan açıklamada, " Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır. Düşen uçağımızda uçuş ekibi ile birlikte 20 personelimiz bulunuyordu. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bugün öğleden sonra Gürcistan- Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağının düşmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, sadece resmi kurumlarımızın açıklamalarının dikkate alınması ve teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

HAKAN FİDAN'DAN AÇIKLAMA

dışişleri Bakanı Hakan Fidan, " Azerbaycan'dan ülkemize dönüş yolunda düşen askeri kargo uçağımıza ilişkin yürütülen arama kurtarma çalışmalarını, Gürcistan makamlarıyla birlikte yakından takip ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan ve 20 personelin bulunduğu bir C130 kargo uçağının Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Fidan, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Azerbaycan'dan ülkemize dönüş yolunda düşen askeri kargo uçağımıza ilişkin yürütülen arama kurtarma çalışmalarını, Gürcistan makamlarıyla birlikte yakından takip ediyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
