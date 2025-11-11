Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek için havalanan kargo uçağımız Gürcistan'da düştü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, düşen uçakta 20 personelin bulunduğu belirtildi. C-130 kargo uçağı, düştü mü, düşürüldü mü, vuruldu mu?

C-130 KARGO UÇAĞI ÜŞÜRÜLDÜ MÜ, VURULDU MU?

MSB'den yapılan açıklamada, " Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır. Düşen uçağımızda uçuş ekibi ile birlikte 20 personelimiz bulunuyordu. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bugün öğleden sonra Gürcistan- Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağının düşmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, sadece resmi kurumlarımızın açıklamalarının dikkate alınması ve teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

HAKAN FİDAN'DAN AÇIKLAMA

dışişleri Bakanı Hakan Fidan, " Azerbaycan'dan ülkemize dönüş yolunda düşen askeri kargo uçağımıza ilişkin yürütülen arama kurtarma çalışmalarını, Gürcistan makamlarıyla birlikte yakından takip ediyoruz" dedi.

"Azerbaycan'dan ülkemize dönüş yolunda düşen askeri kargo uçağımıza ilişkin yürütülen arama kurtarma çalışmalarını, Gürcistan makamlarıyla birlikte yakından takip ediyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."