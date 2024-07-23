Buzluk mağarası nerede, nasıl gidilir? Buzluk mağarası neden soğuk?

Sıcaklığın eksi 10 derecenin altına indiği Buzluk Mağarası nerede, nasıl gidilir soruları gündemde çok araştırılan yerlerden biri. Buzluk mağarası nerede? Buzluk mağarasına nasıl gidilir? Buzluk mağarası giriş ücreti var mı? İşte Buzluk mağarası ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde…

BUZLUK MAĞARASI NEREDE?

Elazığ'a 12 km, Harput'a 4 km mesafede yer alan Buzluk Mağarası, Keban Baraj Gölü'nün seyir tepesinde yer alıyor. Araştırmalara göre Buzluk Mağarası tarihi Urartulara dayanıyor.

BUZLUK MAĞARASI NEDEN SOĞUK?

Jeomorfolojik yapısı sebebiyle mağaranın içinde meydana gelen klimatolojik şartlar yaz aylarında içinde doğal tabakalar, sarkıtlar ve dikitler halinde buzlar oluşturuyor. Kış mevsiminde ise bu durumun tam tersine dönüyor. Buz oluşmuyor ve içeride sıcak bir hava yayılıyor. Bu özelliği ile eski tarihlerde civar köylerde yaşayan insanlar, yiyeceklerini saklamak için bu mağarayı kullanmaktaydı.