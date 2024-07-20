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Büyükçekmece hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Büyükçekmece nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı?

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Büyükçekmece hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Büyükçekmece, geniş sahil şeridi ve tatil köyleri ile bilinir. Yaz aylarında popüler bir destinasyondur. Büyükçekmece'ye gidecek olan vatandaşlar Büyükçekmece İstanbul'un neresinde, karşıda mı merak ediyor. Peki, Büyükçekmece nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı, nereye bağlı? İşte Büyükçekmece harita gösterimi ve uydu görüntüleri!

Büyükçekmece hangi yakada? Büyükçekmece hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Büyükçekmece, geniş sahil şeridi ve tatil köyleri ile bilinir. Yaz aylarında popüler bir destinasyondur. Büyükçekmece'ye gidecek olan vatandaşlar Büyükçekmece İstanbul'un neresinde, karşıda mı merak ediyor. Peki, Büyükçekmece nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı, nereye bağlı? İşte Büyükçekmece harita gösterimi ve uydu görüntüleri haberimizde...

BÜYÜKÇEKMECE HANGİ YAKADA?

Büyükçekmece, İstanbul'un Avrupa yakasında yer almaktadır. Marmara Denizi kıyısında yer alan Büyükçekmece, geniş sahil şeridi ve tatil köyleri ile bilinir. İlçede yer alan Büyükçekmece Gölü ve çevresindeki doğal güzellikler, doğa severler için ideal mekanlardır. Ayrıca, ilçede düzenlenen çeşitli festivaller ve etkinlikler, bölgeye olan ilgiyi artırır.

Büyükçekmece, aynı zamanda modern konut projeleri ve sosyal tesisleri ile dikkat çeker. İlçede yer alan alışveriş merkezleri, restoranlar ve kafeler, sosyal yaşamı hareketlendirir. Ayrıca, spor kompleksleri ve parklar, bölge halkı için çeşitli aktiviteler sunar.

BÜYÜKÇEKMECE HARİTADA NEREDE?

İstanbul Büyükçekmece'nin haritadaki konumu şu şekildedir:

Büyükçekmece hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Büyükçekmece nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı?

BÜYÜKÇEKMECE NEREDE?

Marmara Denizi kıyısında yer alan Büyükçekmece, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde önemli bir yerleşim yeri olmuştur. İlçe, özellikle Büyükçekmece Gölü ve çevresindeki doğal güzellikleri ile dikkat çekmektedir. Günümüzde ise modern konut projeleri ve sosyal olanakları ile dikkat çekmektedir.

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