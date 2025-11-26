Haberler

Büyükçekmece'de Üç Kişi Silahla Vurularak Öldürüldü, Şüpheli Gözaltına Alındı

Büyükçekmece'de Emre Güçlü ve Emrah Yılmaz bir otomobilin içinde, Melisa Kölekçi ise yakındaki bir otel odasında ölü bulundu. Silahla vurularak öldürüldükleri belirlenen 3 kişinin arasındaki bağlantı araştırılıyor. Şüpheli olarak aranan Hakan K. gözaltına alındı ve Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Cinayet Büro Amirliği tarafından aranan Hakan K. dün akşam gözaltına alındı.

Büyükçekmece'de meydana gelen olayda silah sesleri duyulması üzerine olay yerine giden polis ekipleri 39 ADZ 818 plakalı otomobilin ön koltuğunda bulunan Emrah Yılmaz'ın (33) hayatını kaybettiğini, şoför koltuğunda oturan Emre Güçlü'nün (31) ise ağır yaralı olduğunu tespit etti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Güçlü tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürürken yakınlardaki bir otelin odasında Melisa Kölekçi'nin (27) cesedi bulundu. Yapılan araştırmada 3 cinayeti de Hakan K.'nin işlediği ve olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından günlerdir aranan Hakan K. dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin ifadesinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Suç
