Türkiye'de gündem son dönemde sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntü ve videolarla bir anda değişmeye devam ederken, infial yaratacak olaylara maalesef bir yenisi daha eklendi. BÜYÜKANNESİ ÖLÜRKEN VİDEO ÇEKTİ! | Yakını ölmüş haldeyken video çeken kız kim? Detaylar haberimizde...

OLAY NE?

Sosyal medya hesabından babasının hayatını kaybetmek üzere olduğu görüntüleri paylaşan genç bir kız, hesabından paylaştığı videoya "Aşk acısı da neymiş, sizin hiç canınızdan çok sevdiğiniz insan gözünüzün önünde öldü mü?" notunu düştü.

VİDEO ÇEKEN KIZ KİM?

Genç kızın gözyaşları içinde yayınladığı videoyu paylaşan çok sayıda kullanıcı yaşananlara tepki gösterirken, ortak yorum "Video çekmesini anlayabilirim ama paylaşmasındaki mantığı hiç bir zaman anlayamam" oldu.