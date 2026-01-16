Haberler

Büyük şehirlerden sahil hattına uzanan göçmen kaçakçılığı ağı deşifre edildi: 155 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya jandarmanın son iki haftadır 15 ilde yürüttüğü göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 155 organizatörün yakalandığını ve bunlardan 50'sinin tutuklandığını açıkladı. Kaçakçılık ağının büyük şehirlerden sahil şeridindeki illere uzandığı deşifre edilirken operasyonlarda 81 araç ve 6 bot ele geçirildi.

  • Jandarma ekipleri 15 ilde düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı organizatörü olduğu değerlendirilen 155 şüpheliyi yakaladı.
  • Yakalanan şüphelilerden 50'si tutuklandı ve 27 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
  • Operasyonlarda 81 araç ve 6 bot ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ekiplerinin son iki haftadır 15 ilde operasyonlar düzenlediğini bildirdi. Yerlikaya, çalışmalarda göçmen kaçakçılığı organizatörü olduğu değerlendirilen 155 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

50 TUTUKLAMA, 27 ADLİ KONTROL

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre yakalanan şüphelilerden 50'si tutuklandı. 27 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü kaydedildi.

KAÇAKÇILIK AĞI BÜYÜK ŞEHİRLERDEN SAHİL ŞERİDİNDEKİ İLLERİ UZANIYOR

Koordineli çalışmalar sonucu, büyük şehirlerden sahil şeridindeki illere uzanan bir göçmen kaçakçılığı ağının deşifre edildiği ifade edildi. Operasyonların; Aydın, Çanakkale, Edirne, Iğdır, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van'da gerçekleştirildiği belirtildi.

81 ARAÇ VE 6 BOT ELE GEÇİRİLDİ

Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, insansız hava araçlarıyla havadan ve jandarma komando birliklerinin desteğiyle karadan operasyonlar yapıldığını aktardı. Operasyonlarda 81 araç ile 6 botun ele geçirildiği bildirildi.

"ETKİN VE CAYDIRICI MEKANİZMALAR İŞLETİLİYOR"

Bakan Yerlikaya, göç yönetiminin güvenlik boyutunun; insan ticareti, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, hukuk devleti ilkeleri ve insan haklarına riayet temelinde yürütülen etkin çalışmalarla şekillendiğini vurguladı. Sınır güvenliğinin ileri teknoloji ve gelişmiş izleme-denetim sistemleriyle güçlendirildiğini belirten Yerlikaya, yasa dışı göç yollarını teşvik eden ve organize eden yapılara karşı sahada ve hukuki zeminde güçlü, caydırıcı mekanizmaların uygulandığını ifade etti. Yerlikaya, operasyonda emeği geçenleri tebrik etti.

Çağla Taşcı
