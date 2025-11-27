Büyük Heyecana Az Kaldı: 31 Aralık 2025'te Hayaller Gerçekleşiyor

Bu özel çekiliş, eğlenceyi, milyonlarca insanın heyecanını ve kimin talihli olacağı merakını içinde barındırıyor. Milli Piyango güvencesiyle sunulan bu çekilişte biletler hızla tükenirken, şansını denemek isteyen milyonlar bu sene de rekor büyük ikramiye şansına ortak oluyor.

Tamamı Dağıtım Garantili Tarihi Rekor Büyük İkramiye

Bu yılki çekilişin sadece heyecanı değil ikramiyesi de rekor düzeyde. Tamamı dağıtım garantili rekor büyük ikramiye tam 800 Milyon TL! Katılımın yüksek olması şimdiden Yılbaşı Özel Çekilişi heyecanını artırıyor ve herkesi şansını denemeye teşvik ediyor.

Yılbaşı Özel Çekilişinde sadece büyük ikramiye değil, yüzlerce farklı alt kategoride de ikramiyeler dağıtılacaktır. Dağıtılacak toplam ikramiye miktarı 4.644.700.000 TL olarak belirlenmiştir ve bu tutar, çekilişi yılın en yüksek kazanç imkânı sunan çekilişi olmaktadır.

Bilet Seçenekleri ve Herkes İçin Şans!

Milyonların ilgi gösterdiği büyük ikramiye kazanma şansını yakalamak için yılbaşı özel çekilişi biletinizi hemen alabilirsiniz. Çekilişe katılmak isteyenler için çeşitli bilet seçenekleri bulunmaktadır: Tam Bilet, ikramiyenin tamamı için şansınızı denemenize olanak tanır ve 800 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca, daha farklı katılım tercihlerine uygun olarak Yarım Bilet 400 TL, Çeyrek Bilet ise 200 TL olarak satışa sunulmuştur. Bu farklı bilet türleri, herkesin bu geleneksel heyecana dilediği ölçüde ortak olmasını sağlamaktadır.

Online'da Yeni Üyelere 200 TL Bonus!

Milli Piyango Online'a üye olan ve 30 Aralık'a kadar MP-200 kodunu kullanarak para yatıran yeni oyuncular, çeyrek bilet değerinde 200 TL bonus kazanıyor. Bu bonusu kullanarak yılbaşı biletinizi alabilir ya da birden fazla bilet satın alarak 800 milyon TL'lik rekor ikramiye şansınızı artırabilirsiniz. Kampanya hakkında daha fazla bilgi almak için Milli Piyango Online kampanyalar sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

31 Aralık gecesi düzenlenecek büyük çekilişin ardından, biletinizin ikramiye kazanıp kazanmadığını öğrenmek oldukça kolay. Sonucunuzu, mobil uygulamadaki kontrolör üzerinden veya Milli Piyango Online web sitesindeki çekiliş sonuçları sayfasından anında kontrol edebilirsiniz. Böylece heyecanınızı canlı tutarken, kazancınızı hemen öğrenebilirsiniz.

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi 2025 Canlı Yayını, Sonuçları ve Bilet Kontrolü

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 31 Aralık akşamı gerçekleştirilecektir. Çekiliş, yılın son saatlerinde büyük heyecan ve merakla açıklanacak ikramiyelerle milyonlarca katılımcıyı buluşturuyor. Sonuçlar açıklandığında, bilet sahipleri mobil uygulama üzerinden veya Milli Piyango Online web sitesindeki çekiliş sonuçları sayfasından biletlerinin kazanıp kazanmadığını kolayca kontrol edebilirler.

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'ni heyecanla takip etmek isteyenler için canlı yayın imkânı da sunuluyor. Çekilişi, Milli Piyango Online web sitesinde yer alan MPTV üzerinden anlık olarak izleyebilirsiniz. Ayrıca, resmi Milli Piyango YouTube kanalı üzerinden de çekilişin tamamını canlı olarak takip etmek mümkün.

Böylece yılın son gecesinde büyük ikramiyelerin sahibini bulduğu anları kaçırmadan, evinizin konforunda heyecan dolu bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Bilet Satın Alma Yöntemleri ve Online Avantajları

Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi biletlerini edinmek için resmi ve güvenli kanalları kullanmak büyük önem taşımaktadır:

Fiziki Bayiler: Klasik şans deneyimini yaşamak isterseniz, biletlerinizi Milli Piyango bayilerinden temin edebilirsiniz. Online Satış Kanalları: Biletinizi online olarak millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından ve yetkilendirilmiş elektronik bayilerden satın alabilirsiniz. Yetkilendirilmiş elektronik bayiler: https://www.millipiyangoonline.com/sikca-sorulan-sorular/oyunlar tüm elektronik bayilere ulaşabilirsiniz.

Sonuç Sorgulama ve Güvenli Bilet

Çekiliş sonrasında, biletinize ikramiye isabet edip etmediğini hızlıca öğrenmek için yılbaşı çekilişi sonuçları sorgulama sayfasını ziyaret etmeyi unutmayın.

Milli Piyango güvencesiyle bilet alımı yaparken güvenliğinizi ön planda tutmanız esastır. Milli Piyango ve yetkilendirilmiş elektronik bayilerimizin güncel listesine buradan ulaşabilirsiniz. Listede yer alan resmi kanallar dışında Milli Piyango logolarını ve ismini kullanarak bilet satışı yapan kurum ve kuruluşlara kesinlikle itibar etmemenizi ve olası yanıltıcı girişimlerine karşı dikkatli olmanızı önemle duyururuz.