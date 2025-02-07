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BUSKİ Bursa su kesintisi! 8-9 Şubat Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

BUSKİ Bursa su kesintisi! 8-9 Şubat Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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BUSKİ Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 8 Şubat günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 8 Şubat Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 8 Şubat günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 8 Şubat su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İZNİK SU KESİNTİSİ

BOYALICA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 03/02/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 03/02/2025 20:00

Açıklama: İznik Boyalıca Mahallesi, Pompa isale hattında oluşan arıza patlak nedeniyle, 03.02.2025 Tarihi 09.00-20.00 Saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda, şebekeye su belirtilen zamandan daha önce verilebilecektir.

Kesim Tarihi: 03/02/2025 09:00

OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

FATİH

Planlanan Başlangıç Tarihi: 03/02/2025 17:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 03/02/2025 19:00

Açıklama: Osmangazi İlçesi C4- D09 alt bölgesinde bulunan Fatih Mahallesi Keskin Sokak ve civarında arıza nedeniyle 03.02.2025 tarihinde 17:30 ile 19:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Kesim Tarihi: 03/02/2025 17:30

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