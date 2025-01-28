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BUSKİ Bursa su kesintisi! 28-29 Ocak Yıldırım, Nilüfer, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

BUSKİ Bursa su kesintisi! 28-29 Ocak Yıldırım, Nilüfer, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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BUSKİ Yıldırım, Nilüfer, İnegöl su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 29 Ocak günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 29 Ocak Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 29 Ocak günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 29 Ocak su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

BALAT

Planlanan Başlangıç Tarihi: 27/01/2025 08:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 27/01/2025 18:00

Açıklama: BUSKI Genel Müdürlüğümüz Icmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Nilüfer İlçesi Balat Mahallesi Farabi Caddesi, Sapanca Sokak, Yanal Sokak, Bahar Sokak, Beşikçiler Sokak ve civarında 27.01.2025 tarihinde, 08:00-18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Kesim Tarihi: 24/01/2025 08:00

ÇAMLICA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 27/01/2025 15:15

Planlanan Bitiş Tarihi: 27/01/2025 17:30

Açıklama: Nilüfer İlçesi C2_B_22 Alt bölgesinde bulunan Çamlıca Mahallesi Pazar sokak ve civarı arıza nedeniyle 27.01.2025 tarihinde 15:15 ile 17:30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Kesim Tarihi: 27/01/2025 15:15

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