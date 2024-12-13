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BUSKİ Bursa su kesintisi! 14-15 Aralık Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

BUSKİ Bursa su kesintisi! 14-15 Aralık Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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BUSKİ Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 14 Aralık günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 14 Aralık Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 14 Aralık günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 14 Aralık su kesintisi saatleri!

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

BEŞEVLER

  • Planlanan Başlangıç Tarihi: 13/12/2024 09:00
  • Planlanan Bitiş Tarihi: 13/12/2024 12:00
  • Aciklama: Nilüfer İlçesi C4_B53 Alt Bölgesinde Bulunan Beşevler Mahallesi Kanarya Sokak ve civarı arıza Nedeniyle 13.12.2024 tarihinde 09:00 ile 12:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.
  • Kesim Tarihi: 13/12/2024 09:00

HASANAĞA SU KESİNTİSİ

  • Planlanan Başlangıç Tarihi: 21/11/2024 09:00
  • Planlanan Bitiş Tarihi: 20/12/2024 18:00
  • Aciklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Hasanağa Mahallesi, Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi ve civarında 21.11.2024 - 20.12.2024 tarihleri arasında 09:00-18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur
  • Kesim Tarihi: 21/11/2024 09:00
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