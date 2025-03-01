Bursa iftar vakti saat kaçta? 1 Mart Bursa'da akşam ezanı kaçta okunuyor?

Bursa iftar saati kaçta? Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Müslümanlar oruç tutmaya başladı. Bursa için iftar saatini bekleyenler Bursa'da orucun saat kaçta açıldığını merak ediyor. İşte Bursa iftar saati haberimizde...

BURSA İFTAR SAATİ

1 Mart 2025 Cumartesi günü Bursa için iftar saati 19.02'dir.

Akşam ezanının yanlışlıkla bir-iki dakika erken okunmasından dolayı orucunu açan kimsenin ne yapması gerekir?

Namaz, imsak ve iftar vakitlerinin tespitinde takvimlere göre hareket etmek asıldır. Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan takvimlerde namaz vakti gösterilen yerlerin yükseklik ve mesafe farkından dolayı akşam namazı vaktinin girişinde temkin uygulanmaktadır. Söz konusu takvimlerin gösterdiği güneşin batma vaktinden yanlışlıkla iki-üç dakika önce akşam namazına başlanması veya iftar edilmesi hâlinde namaz ve oruç geçerli olur. Ancak daha erken iftar edilirse oruç bozulmuş olur ve kaza edilmesi gerekir.

Kaynak: Diyanet İşleri Yüksek Kurulu