25 Kasım 2024 Pazartesi günü Bursa'da okulların tatil edilip edilmediği, hem öğrenciler hem de veliler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle lodos ve sağanak yağışların etkili olduğu bölgede, olumsuz hava koşullarının eğitimi etkileyip etkilemeyeceği konusunda resmi bir açıklama bekleniyor. Peki, Bursa'da okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi Bursa'da okullar tatil mi edildi? Detaylar haberimizde...

BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Bursa'da 25 Kasım 2024 Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Valilik tarafından yapılan açıklamalarda, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulanıyor, ancak eğitim-öğretim faaliyetleri için bir tatil kararı belirtilmedi.

BURSA'DA 25 KASIM PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ EDİLDİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen verilere göre, Bursa'da kuvvetli lodosun ve yer yer şiddetli yağışların devam etmesi bekleniyor. Bu durum, ulaşımda aksamalar ve günlük yaşamda olumsuz etkiler yaratabilir. Ancak şu an itibarıyla okulların tatil edilmesi yönünde bir karar alınmadı. Veliler ve öğrenciler, Bursa Valiliği'nin ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yapacağı açıklamaları dikkatle takip ediyor.