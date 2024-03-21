31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar yaşadıkları illerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. Birçok kişi hangi partilerin aday çıkardığını araştırıyor. Peki, BURSA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Bursa Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!

BURSA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: ALİNUR AKTAŞ

İYİ PARTİ: YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU

MEMLEKET PARTİSİ: RUŞEN SEVER

DEMOKRATİK SOL PARTİ: MAHMUT BAYRAM

YENİDEN REFAH PARTİSİ: SEDAT YALÇIN

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ: İHSAN SEYLAN

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: AYHAN KESER

ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ: ATİLLA SUBAŞI

ZAFER PARTİSİ: BAYRAM KAZANCI

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: MEHMET EMİN TÜRKMEN

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: HASAN AYDIN

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ: SEDAT MUĞURTAY

CUMHURİYET HALK PARTİSİ: MUSTAFA BOZBEY

EMEK PARTİSİ: SELMA GÜRKAN

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: İLHAN ÇETİN

OCAK PARTİSİ: SERKAN KALKAN

DEMOKRAT PARTİ: NAZİF KARA

MİLLET PARTİSİ: ABDURRAHMAN ÖNDER

AYDINLIK DEMOKRASİ PARTİSİ: ZAFER SİCİMOĞLU

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ: ZEKİ KAHRAMAN

SAADET PARTİSİ: İKRAM AKKAYA

VATAN PARTİSİ: MUSTAFA ENVER YILMAZ

BAĞIMSIZ: METİN YILDIRIM

BAĞIMSIZ: NASIR YILDIZ

BAĞIMSIZ: EROL ÇEVİK

BAĞIMSIZ: CEM YILDIZ

BAĞIMSIZ: OSMAN TOHUMCU

2024 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

2024 yılında gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri, yani belediye seçimleri, 31 Mart'ta yapılacak. Seçim süreci ise 1 Ocak 2024 tarihinde başlamış durumda.

31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BU EKRANDAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.