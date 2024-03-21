BURSA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Bursa Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!
31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar yaşadıkları illerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. Birçok kişi hangi partilerin aday çıkardığını araştırıyor. Peki, BURSA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Bursa Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!
BURSA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: ALİNUR AKTAŞ
- İYİ PARTİ: YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU
- MEMLEKET PARTİSİ: RUŞEN SEVER
- DEMOKRATİK SOL PARTİ: MAHMUT BAYRAM
- YENİDEN REFAH PARTİSİ: SEDAT YALÇIN
- HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ: İHSAN SEYLAN
- TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: AYHAN KESER
- ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ: ATİLLA SUBAŞI
- ZAFER PARTİSİ: BAYRAM KAZANCI
- TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: MEHMET EMİN TÜRKMEN
- BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: HASAN AYDIN
- YENİ TÜRKİYE PARTİSİ: SEDAT MUĞURTAY
- CUMHURİYET HALK PARTİSİ: MUSTAFA BOZBEY
- EMEK PARTİSİ: SELMA GÜRKAN
- HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: İLHAN ÇETİN
- OCAK PARTİSİ: SERKAN KALKAN
- DEMOKRAT PARTİ: NAZİF KARA
- MİLLET PARTİSİ: ABDURRAHMAN ÖNDER
- AYDINLIK DEMOKRASİ PARTİSİ: ZAFER SİCİMOĞLU
- DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ: ZEKİ KAHRAMAN
- SAADET PARTİSİ: İKRAM AKKAYA
- VATAN PARTİSİ: MUSTAFA ENVER YILMAZ
- BAĞIMSIZ: METİN YILDIRIM
- BAĞIMSIZ: NASIR YILDIZ
- BAĞIMSIZ: EROL ÇEVİK
- BAĞIMSIZ: CEM YILDIZ
- BAĞIMSIZ: OSMAN TOHUMCU
2024 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?
2024 yılında gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri, yani belediye seçimleri, 31 Mart'ta yapılacak. Seçim süreci ise 1 Ocak 2024 tarihinde başlamış durumda.
31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BU EKRANDAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.