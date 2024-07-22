Burcu Günay kimdir? Burcu Günay kaç yaşında, nereli? Burcu Günay hangi dizilerde oynadı?

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BURCU GÜNAY KİMDİR?

Burcu Günay, 23 Temmuz 1980'de Ankara'da doğmuş, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun olmuştur. Oyunculuk kariyerine 2007 yılında Yaprak Dökümü dizisinde rol alarak başlayan Günay, bu dizide uzun süre oynamıştır. Daha birçok dizide önemli roller de üstlenen başarılı oyuncu, güzel projelere imza atmıştır.

Rol Aldığı Diziler: