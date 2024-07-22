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Burcu Günay kimdir? Burcu Günay kaç yaşında, nereli? Burcu Günay hangi dizilerde oynadı?

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Burcu Günay kim? Burcu Günay nereli, kaç yaşında? Burcu Günay sevgilisi var mı, evli mi? Burcu Günay hangi dizilerde oynadı soruları gündeme gelen olayı sebebi ile merak ediliyor. Peki Burcu Günay kimdir?

Burcu Günay kimdir? Burcu Günay kaç yaşında, nereli? Burcu Günay hangi dizilerde oynadı? Burcu Günay evlendi mi, sevgilisi var mı? Burcu Günay hakkında merak edilen tüm bu soruların cevabı detaylarıyla haberimizde…

BURCU GÜNAY KİMDİR?

Burcu Günay, 23 Temmuz 1980'de Ankara'da doğmuş, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun olmuştur. Oyunculuk kariyerine 2007 yılında Yaprak Dökümü dizisinde rol alarak başlayan Günay, bu dizide uzun süre oynamıştır. Daha birçok dizide önemli roller de üstlenen başarılı oyuncu, güzel projelere imza atmıştır.

Rol Aldığı Diziler:

  • Bana Sevmeyi Anlat - 2017 - TV Dizisi
  • Ver Elini Aşk - 2017 - TV Dizisi
  • Canım Babam - 2011- TV Dizisi
  • Çılgın Kanal - 2009 - TV Dizisi
  • Aşk Üçgeni - 2009 - TV Dizisi
  • Geniş Aile - 2009 - TV Dizisi
  • Mordkommission Istanbul - 2008 - TV Dizisi
  • Elif - 2008 - TV Dizisi
  • Aşk Yeniden - 2007 - TV Dizisi
  • Korkusuzlar - 2007 - TV Dizisi
  • Yaprak Dökümü - 2007/2010 - TV Dizisi

Burcu Günay kimdir? Burcu Günay kaç yaşında, nereli? Burcu Günay hangi dizilerde oynadı?

Haberler.com / Betül Cirit - Gündem

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