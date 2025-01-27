Burak Haktanır kimdir? Burak Haktanır kaç yaşında ve nereli?
Burak Haktanır kimdir? ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkındaki soruşturma devam ediyor. Sektördeki tekelleşmeye birçok oyuncu tepki gösterirken, oyuncu Burak Haktanır da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Burak Haktanır kimdir? Burak Haktanır kaç yaşında ve nereli?
Oyuncu Burak Haktanır kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadığı merak ediliyor. Sinema ve dizi dünyasında dikkat çeken isimlerden biri olan oyuncu Burak Haktanır, oyunculuk kariyerine 2010 yılında Recep İvedik 3 filmiyle başlamıştır. Burak Haktanır kimdir? Burak Haktanır kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir...
BURAK HAKTANIR KİMDİR?
Burak Haktanır, 27 Ekim 1981 yılındaVan'ın Erciş ilçesinde doğdu. Haktanır, sinema ve dizi dünyasında sergilediği performanslarla adından söz ettiren başarılı bir oyuncudur. Oyunculuk kariyerine 2010 yılında Recep İvedik 3 filmiyle adım atan Haktanır, daha sonra birçok dizi ve filmde yer alarak dikkatleri üzerine çekmiştir.
2016 yılında, Sevda Kuşun Kanadında dizisinde canlandırdığı Remzi karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanmış ve geniş bir kitleye ulaşmıştır. 2019'da Kimse Bilmez dizisinde Ekrem karakteriyle büyük beğeni toplarken, 2020 yılında Payitaht Abdülhamid dizisinde Vahap karakteriyle tarihi yapımlardaki başarısını bir kez daha kanıtlamıştır.
Yer Aldığı Yapımlar
Diziler
Serhat (Hurşit, 2023)
Payitaht Abdülhamid (Vahap, 2017-2020)
Kimse Bilmez (Ekrem, 2019)
Mehmetçik Kut'ül Amare (2018)
Sevda Kuşun Kanadında (Remzi, 2016)
Kırıntılar (TV Filmi, 2016)
Çırağan Baskını (2014)
Filmler
Recep İvedik 3 (2010)
Miraç (2014)
Nezih Bir Film (Cemil, 2017)