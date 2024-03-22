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Bülent Nuri Çavuşoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Bülent Nuri Çavuşoğlu kaç yaşında, nereli? Bülent Nuri Çavuşoğlu biyografisi!

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İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu CHP Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Bülent Nuri Çavuşoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Bülent Nuri Çavuşoğlu kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Bülent Nuri Çavuşoğlu kimdir? Bülent Nuri Çavuşoğlu kaç yaşında, nereli? Bülent Nuri Çavuşoğlu biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

01.08.1974 tarihinde Denizli ilimize bağlı Serinhisar ilçesinde doğdu.

Çeşitli sendikal mücadeleler içinde bulunan emekli öğretmen bir babanın ve ev hanımı bir annenin 2 erkek çocuğundan biridir.

Adını Kıbrıs Fatihi ,16.dönem T.C Başbakanı ,CHP 3.Genel Başkanı Bülent Ecevit 'ten almaktadır.

İlk ve Orta Öğretiminin ardından, Lise yıllarını Denizli Cumhuriyet Lisesi yatılı (1 yıl) ve Torbalı Sağlık Meslek Lisesinde yatılı olarak tamamladı.

1993-1999 yılları arasında İzmir 'e sağlık memuru olarak atandı.Sağlık memuru olduğu esnada eğitim ve öğretim 'den vazgeçmeyerek Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini Kazandı.

Denizli barosuna bağlı bir avukat olarak çalışmakta olduğu yıllarda Turizm sektörüne bağlı bir Aile şirketi kurdu (2000).

2003 yılında Nilgün Hanımla evlendi.Evliliklerinden Deniz Çağan ve Mehmet Boran adında iki erkek çocuğu bulunmaktadır.

2010-2012 yılları arasında CHP Denizli İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

2013-2016 ve 2020-2023 yılları arasında CHP Denizli İl Başkanlığı görevinde bulundu.Gerçekleştirği çeşitli eylemler ileTürkiye ve Denizli gündeminde yoğun bir şekilde yer aldı.

Şuan mevcut CHP Parti Meclisi Üyesi olupÖrgüt ve Örgütlenme Koordinatörü görevindedir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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