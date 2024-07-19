Bülent Ersoy, Show TV ekranlarında yayınlanan Dünya Güzellerim Tatilde programından ani bir kararla ayrıldı. Banu Alkan, Safiye Soyman ve Seray Sever ile yaptığı programdan makyörü Tolgahan Karataş yüzünden ayrıldığını söyleyen Ersoy, zehir zemberek açıklamalar yaptı. Peki, Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim Tatilde programından ayrıldı mı? Bülent Ersoy programdan neden ayrıldı?

BÜLENT ERSOY PROGRAMDAN NEDEN AYRILDI?

Instagram hesabından yazılı bir açıklama yaparak Tolgahan Karataş'ın özel hayatını ifşa eden Bülent Ersoy, şu ifadeleri kullandı: "Her zaman şeffaf olmayı yeğleyen bir kişi olarak bu kez yine aynı şeffaflıkla sizleri bir konu hakkında bilgilendirmek istediğim için bu duyuru yazımı kaleme aldım efendim. Dünya Güzellerim Tatilde programında makyörüm olarak çalışan Tolgahan Karataş'ın sokaktan bulup getirdiği bazı erkeklerle uygunsuz davranış biçimleri içerisinde olduğunu duydum."

BÜLENT ERSOY DÜNYA GÜZELLERİM TATİLDE PROGRAMINDAN AYRILDI MI?

Bülent Ersoy yaptığı açıklamada, "Ayrıca buradaki bazı kişilerin yönetim noksanlıkları gereği ve başıboş davranış biçimleri sebebiyle daha fazla bu mahallevari avam ortamda kalamayacağımı Bloom Medya patronu sayın Uygar Ataş beyefendiye de ilettirip 11. bölümde kendi finalimi verdim ve programdan ayrıldım. Şimdi de evime dönüyorum." ifadelerini kullandı.