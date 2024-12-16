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Bülent Arınç Suriye sözleri ne, ne dedi?

Bülent Arınç Suriye sözleri ne, ne dedi?
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İsrail'in Suriye'deki çatışmalardan en karlı çıkan ülke olduğunu ifade eden Bülent Arınç, Türkiye'nin Suriye politikasında Suriye'yi yakından tanıyan isimlere ihtiyacı olduğunu belirterek Ahmet Davutoğlu'nu işaret etti. Peki, Bülent Arınç Suriye sözleri ne, ne dedi?

TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç Suriye ile ilgili yaptığı değerlendirmede dikkat çeken bir açıklama yaptı. Arınç "Suriye'de olanlardan en karlı çıkan İsrail'dir. İran'ı mahvetti, Gazze'yi perişan etti. Şimdi Suriye'yi perişan ediyor" dedi. Bülent Arınç Suriye sözleri ne, ne dedi?

BÜLENT ARINÇ SURİYE SÖZLERİ NE?

Bölgede olan bitenler yakından takip edilirken konuyla ilgili eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'tan dikkat çeken bir çıkış geldi. Arınç, Suriye'deki gelişmelere ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede "İsrail beklenmedik bir şekilde ta Şam'a kadar geldi ve eskiden beri işgali altında tuttuğu Golan Tepeleri'ni su kaynaklarını tekrar elde etti. Gemilerini yaktı, uçaklarını bombaladı. Gık çıkmadı. Zaten Suriye'de olanlardan en karlı çıkan İsrail'dir. İran'ı mahvetti, Gazze'yi perişan etti, Suriye'yi işte şimdi perişan ediyor. Rusya zaten Ukrayna'yla savaşından başını kaldıramıyor" ifadelerini kullandı.

Ekol TV'ye açıklamalarda bulunan Arınç, Suriye'ye sözü geçen birinin gönderilmesi gerektiğini belirterek "Türkiye masada olduğunu bir şekilde göstermeli, Suriye'deki bu yeni yapılanmada başrol oynamalı. Buna hayır diyeceklerini tahmin etmiyorum. Çünkü Amerika, hemen hemen 10 seneden beri orada. Biz nerede olacağız? 30 km içerisinde eskiden beri kontrol ettiğimiz yer mi? Orada nasıl bir rejim kurulacak? Bugünlerde oraya gitmesi doğru da değil mümkün de değil belki ama bu işi iyi bilen, aklıma Davutoğlu'nun aynı dönemde bakanlık yaptığımız için biliyorum; Sayın Davutoğlu bize Suriye'nin hangi köyünde kimler yaşıyor, hangi kasabasında demografik ve etnik yapı nasıldır, bunların kültürleri nedir adım adım sayardı. Şimdi Suriye'yi yakından tanıyan insanlara ihtiyacımız var, hem siyaset alanında hem geleneksel kültür alanında hem de orada nasıl bir yapılanma bundan sonra başarılı olabilir; bunları Türkiye adına cumhurbaşkanımızın talimatıyla yönetebilecek, orada bulunan insanlara ihtiyacımız var. Bazen bir sanatçı da olabilir, bazen bir yazar da olabilir. Bazen Suriye üzerine karşı tarafın da çok iyi düşünebileceği, kabul edebileceği birileri olabilir. Yeter ki sözü geçsin. Bunu bir an evvel oraya göndermemiz lazım" dedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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