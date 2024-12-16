Üye Girişi
Haberler
İsrail, Suriye'yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı
İsrail, Suriye'yi vurdu! Saldırının şiddetiyle deprem oldu
Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu
Suriye'nin para birimi değişiyor
Milyonların beklediği asgari ücrette kritik gün
Asgari ücrette gözler saat 14.00'te
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde

Buket Dereoğlu kimdir? Buket Dereoğlu kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?

Buket Dereoğlu kimdir? Buket Dereoğlu kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aramızda Kalmasın programının konuğu olan Buket Dereoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Buket Dereoğlu kimdir? Buket Dereoğlu kaç yaşında, nereli?

Buket Dereoğlu, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan oyuncu Buket Dereoğlu kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. Aramızda Kalmasın konuğu Buket Dereoğlu kimdir? Buket Dereoğlu kaç yaşında, nereli? Buket Dereoğlu biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

BUKET DEREOĞLU KİMDİR?

Buket Selin Dereoğlu, 30 Nisan 1970 yılında İstanbul'da doğdu. Türk oyuncu. İzmir kökenli bir ailenin kızı olan Buket Dereoğlu'nun annesi İdil Yazgan'dır. Dereoğlu henüz üç yaşındayken annesi ile babası boşandı. Annesi ikinci evliliğini usta oyuncu Ercan Yazgan ile yaptı. Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro oyunculuk bölümünden mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimine annesinin tiyatrosu olan "İdil Abla Çocuk Tiyatrosu"nda başladı. Daha sonra Dormenler Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu, Ercan Yazgan-Bülent Kayabaş Tiyatrosu", TİM, "Tiyatro Portakal" gibi tiyatro gruplarında sahne aldı.

1989 yılında yayımlanmaya başlayan ve 13 yıl devam eden "Bizimkiler" dizisinde Erdal Özyağcılar, Ercan Yazgan, Aykut Oray, Savaş Dinçel, Zihni Göktay, Meral Çetinkaya gibi birbirinden usta oyuncularla birlikte rol aldı. 90'lı yıllarda Bizimkiler'in yanı sıra, Cümbüş Sokak, Sarı Gacı, ve Tatlı Kaçıklar dizilerinin kadrosunda yer aldı. 2012 yılında ise "Eve Düşen Yıldırım" dizisinde rol aldı.

Başından iki evlilik geçen Buket Dereoğlu, 1994 yılında oyuncu Volkan Severcan ile evlendi, bu beraberlik 2 yıl sürdü ve 1996 yılında son buldu. Buket Dereoğlu ikinci evliliğini ise 2004 yılında meslektaşı Özgür Özgülgün ile yaptı. İkinci evliliğinden Can adında bir oğlu var.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
img

LPG'li araçlarda yeni dönem: Son tarih 31 Aralık
img

Dolar haftaya yeni rekorla başladı
img

Altın fiyatları her an fırlayabilir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediyede yapılan vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti
Belediyedeki vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti
Ünlü rapçi Sansar Salvo uyuşturucu suçlamasıyla tutuklandı
Ünlü rapçi Sansar Salvo tutuklandı
Mert Hakan Yandaş'ın küfrettiği anlar ortaya çıktı
Ettiği küfürleri görmeniz lazım
Ankaralı Turgut'un yürekleri dağlayan vasiyeti
Ankaralı Turgut'un yürekleri sızlatan vasiyeti
Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyunca ikinci yarıya çıkamadı
LPG'li araçlarda yeni dönem: Son tarih 31 Aralık
LPG'li araçlarda yeni dönem: Son tarih 31 Aralık

Son Dakika Haberleri

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? 31 Aralık'ta kamu kurumları çalışıyor mu? Hadise ile Sinan Akçıl neden ayrıldı? Hadise eski sevgilisi Sinan Akçıl hakkında ne dedi? 1 Ocak'ta marketler açık mı? 31 aralık yarım gün mü? Asgari ücret 2025 ne zaman açıklanacak? Asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? Nazar belirtileri nelerdir? Nazar nasıl anlaşılır? Buket Dereoğlu kimdir? Buket Dereoğlu kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA | AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınavları ne zaman, saat kaçta? Naim Babüroglu kimdir? Naim Babüroglu kaç yaşında, nereli? ÖĞRETMEN MAAŞ HABERLERİ! 2025 Ocak öğretmen maaş zammı ne kadar? 2025 Kıdemli öğretmen maaşı kaç TL olacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.