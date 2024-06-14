Bugün yarım gün tatil mi? Bugün resmi tatil var mı, yarım gün tatil var mı?

Bugün yarım gün tatil mi? Sorusu merak ediliyor ve araştırılıyor. 2024 yılı Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı. Özel sektöre Kurban bayramı tatili kaç gün ve kurban bayramı tatili idari izinli mi sayılacak merak ediliyor. Peki, Bugün yarım gün tatil mi? Bugün resmi tatil var mı, yarım gün tatil var mı? Detaylar haberimizdedir…

BUGÜN YARIM GÜN TATİL Mİ?

Bugün arefe günü olmaması nedeniyle bugün yarım gün tatil değildir.

AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Bu yıl arefe günü hafta sonuna denk geldiği için ekstra bir tatil olmayacak. Bayram tatili süresince arefe günü yarım gün tatil sayılmaktadır. Özel sektörde çalışanlar, arefe günü çalıştıkları takdirde yarım gün mesai ücreti almaktadır.

KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Arefe Günü: 15 Haziran Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Günü: 16 Haziran Pazar

Kurban Bayramı 2. Günü: 17 Haziran Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Günü: 18 Haziran Salı

Kurban Bayramı 4. Günü: 19 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı Tatili: 20 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı Tatili: 21 Haziran Cuma