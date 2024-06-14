Bugün yarım gün tatil mi? Bugün resmi tatil var mı, yarım gün tatil var mı?
Kurban bayramı tatili merak ediliyor. Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarılmasının ardından, Bugün yarım gün tatil mi? sorusu gündeme geliyor. Peki, Bugün yarım gün tatil mi? Bugün resmi tatil var mı, yarım gün tatil var mı?
Bugün yarım gün tatil mi? Sorusu merak ediliyor ve araştırılıyor. 2024 yılı Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı. Özel sektöre Kurban bayramı tatili kaç gün ve kurban bayramı tatili idari izinli mi sayılacak merak ediliyor. Peki, Bugün yarım gün tatil mi? Bugün resmi tatil var mı, yarım gün tatil var mı? Detaylar haberimizdedir…
BUGÜN YARIM GÜN TATİL Mİ?
Bugün arefe günü olmaması nedeniyle bugün yarım gün tatil değildir.
AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?
Bu yıl arefe günü hafta sonuna denk geldiği için ekstra bir tatil olmayacak. Bayram tatili süresince arefe günü yarım gün tatil sayılmaktadır. Özel sektörde çalışanlar, arefe günü çalıştıkları takdirde yarım gün mesai ücreti almaktadır.
KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?
Arefe Günü: 15 Haziran Cumartesi
Kurban Bayramı 1. Günü: 16 Haziran Pazar
Kurban Bayramı 2. Günü: 17 Haziran Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Günü: 18 Haziran Salı
Kurban Bayramı 4. Günü: 19 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı Tatili: 20 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı Tatili: 21 Haziran Cuma