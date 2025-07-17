BUGÜN TV'DE NELER VAR? 17 Temmuz Perşembe TV yayın akışı!

"17 Temmuz Perşembe TV yayın akışı" kapsamında birçok ulusal kanalda birbirinden farklı içerikler izleyicilerle buluşacak. Özellikle Kanal D, TRT, Show TV, ATV, NOW, TV8 ve Kanal 7'nin yayınladığı diziler ve özel programlar dikkat çekiyor. Hangi kanalda hangi içerik ne zaman başlıyor? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:00 Aile Saadeti

01:20 Cash Out 2

03:20 Aldatmak

05:50 Bir Küçük Gün Işığı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kader Oyunları

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17:00 Nadide Hayat

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:00 Triyas Dünyası

01:00 Triyas Dünyası

02:30 Zalim İstanbul

05:00 Poyraz Karayel

07:00 Kavak Yelleri

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

16:30 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Şirinler 2

22:15 Ejder Yürek: Büyücünün Laneti

NOW TV YAYIN AKIŞI

00:00 Yetenek Sizsiniz

00:15 İlk Buluşma

02:15 İnadına Aşk

04:00 Kefaret

06:00 Karagül

08:30 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

12:45 Sen Çal Kapımı

15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Çift Kişilik Oda

SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:00 Hükümet Kadın

01:45 Şabaniye

03:30 Kızılcık Şerbeti

06:00 Siyah Kalp

09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI

00:00 Yol Arkadaşım

00:30 Sultan

02:20 Ateşböceği

04:00 Kiralık Aşk

05:30 Erkenci Kuş

07:00 Menajerimi Ara

09:00 Ada Masalı

11:00 Ateşböceği

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Hababam Sınıfı Güle Güle

21:45 Hokkabaz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Büyük Beyaz

02:10 Seksenler

03:25 Teşkilat

06:00 Balkan Ninnisi

08:25 Kod Adı Kırlangıç

09:45 Kasaba Doktoru

13:00 Seksenler

14:25 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Gönül Dağı

23:00 Deliler Fatih'in Fermanı

TV8 YAYIN AKIŞI

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

03:30 Gazete Magazin Yaz

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Gazete Magazin Yaz

14:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye