Bugün Survivor var mı, yok mu, neden yok? 18 Ocak Çarşamba Survivor 2023 var mı, neden fragmanı yayınlanmadı? Bu akşam Survivor olmayacak mı?

Survivor 2023 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Survivor var mı yok mu yoksa neden yok merak ediliyor. Dünkü bölümden sonra Survivor 4. bölüm fragmanı halen yayınlanmadı. TV8 yayın akışında ise Survivor yer almıyor. Peki, Bugün Survivor var mı, yok mu? 18 Ocak Çarşamba Survivor 2023 var mı, neden fragmanı yayınlanmadı? Bu akşam Survivor olmayacak mı? İşte detaylar...

Bu akşam Survivor var mı, yok mu, neden yok? Survivor ekranlarda olacak mı? 18 Ocak Survivor yeni bölüm var mı? Bugün dizi mi olacak? Bugün Survivor var mı, yok mu? 18 Ocak Çarşamba Survivor 2023 var mı, neden fragmanı yayınlanmadı? Bu akşam Survivor neden yok? Survivor hangi günler? İşte ayrıntılar...

18 OCAK 2023 BUGÜN SURVİVOR VAR MI?

Bugün TV8 yayın akışına göre Survivor yeni bölümü olmayacak. Survivor 2023 Çarşamba ve Perşembe günleri dizi yayınlandığı için ekranlara gelmeyecek. Bugün 18 Ocak Çarşamba TV8'de Sıfırıncı Gün dizisi yayınlanacak . Bu yüzden Survivor yeni bölümü olmayacak.

TV8 18 OCAK 2023 YAYIN AKIŞI

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 - Sıfırıncı Gün / Yeni Bölüm

00:15 - Dizi

SURVİVOR BU HAFTA KİM ELENDİ?

Bu hafta adaya veda eden isim Ümit oldu. Ünlüler takımından Ümit Erdim adaya veda etmiş oldu.