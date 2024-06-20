Kurban Bayramı tatili, resmi bir tatildir ve her yıl kutlanır. Ancak, bu tatilde kargo firmaları genellikle hizmet verir mi, yoksa kapalı mıdır? konusu merak ediliyor. 16, 17, 18 ve 19 Haziran tarihlerine denk gelen Kurban Bayramı tatili uzatılarak, idari izinlerle birlikte 9 güne çıkarıldı. Tatil, kamu kurumları için 14 Haziran Cuma günü başlayacak. Bugün PTT açık mı? 20 Haziran Perşembe PTT kapalı mı, açık mı? İşte detaylar...

BUGÜN PTT AÇIK MI?

2024 yılında Kurban Bayramı tatili, arife günü olan 15 Haziran Cumartesi günü başlayıp, bayramın son günü olan 19 Haziran Çarşamba günü sona ermektedir. Ancak, tatilin 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günleri ile birleştirilmesiyle, hafta sonu tatilleri de eklenince toplamda 9 günlük bir tatil süresi oluşmaktadır. Bu verilere göre, bayram tatili 23 Haziran Pazar günü sona ermektedir. Dolayısıyla, Bugün PTT kapalı olacaktır.