Bugün okullar yarım gün mü? 30 Nisan Çarşamba!

30 Nisan okullar yarım gün mü? Öğrenciler, veliler ve eğitimciler bu sorunun yanıtını merak ediyor. Özellikle 1 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle, "30 Nisan okullar yarım gün mü?" sorusu sıkça araştırılıyor. Peki, 30 Nisan'da eğitim öğretim nasıl olacak?

BUGÜN OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, 1 Mayıs 2025 Perşembe günü okullar kapalı olacaktır. Ancak, 30 Nisan 2025 Çarşamba günü için herhangi bir resmi tatil kararı bulunmamaktadır.

1 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, 30 Nisan 2025 tarihinde okullar normal şekilde açık olacaktır. Bu tarihte, öğrenciler ve öğretmenler için tam gün eğitim devam edecektir.?

Kamu kurumları ve özel sektör de 30 Nisan 2025 tarihinde normal mesai düzeninde çalışacaktır.