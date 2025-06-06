Cuma sabahları ekran başına geçen izleyiciler, 6 Haziran 2025 günü Müge Anlı'nın yeni bölümünü beklerken karşılarında farklı bir yayın bulunca, bugün Müge Anlı yok mu sorusu gündeme oturdu. Özellikle bayram gününe denk gelmesiyle birlikte, "6 Haziran Müge Anlı neden yok?" sorusu daha fazla merak edilir hale geldi. Peki, Bugün Müge Anlı yok mu? 6 Haziran Müge Anlı neden yok?

BUGÜN MÜGE ANLI YOK MU?

ATV, Kurban Bayramı'nın 6-9 Haziran tarihleri arasındaki dört gününde sabah kuşağında yer alan programlara ara vermektedir. Bu kapsamda, "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı da bayram süresince yayınlanmayacaktır.

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Programın yeni bölümü 10 Haziran 2025 Salı günü saat 10:00'da ATV ekranlarında olacak. Müge Anlı ile Tatlı Sert, bayram tatilinin ardından normal yayın akışına kaldığı yerden devam edecek.