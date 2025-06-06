Bugün Müge Anlı yok mu? 6 Haziran Müge Anlı neden yok?

Bugün Müge Anlı yok mu? 6 Haziran Müge Anlı neden yok?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ATV ekranlarının sevilen programı için izleyiciler "Bugün Müge Anlı yok mu?" ve "6 Haziran Müge Anlı neden yok?" sorularını araştırıyor. Peki, Bugün Müge Anlı yok mu? 6 Haziran Müge Anlı neden yok? İşte detaylar...

Cuma sabahları ekran başına geçen izleyiciler, 6 Haziran 2025 günü Müge Anlı'nın yeni bölümünü beklerken karşılarında farklı bir yayın bulunca, bugün Müge Anlı yok mu sorusu gündeme oturdu. Özellikle bayram gününe denk gelmesiyle birlikte, "6 Haziran Müge Anlı neden yok?" sorusu daha fazla merak edilir hale geldi. Peki, Bugün Müge Anlı yok mu? 6 Haziran Müge Anlı neden yok?

BUGÜN MÜGE ANLI YOK MU?

ATV, Kurban Bayramı'nın 6-9 Haziran tarihleri arasındaki dört gününde sabah kuşağında yer alan programlara ara vermektedir. Bu kapsamda, "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı da bayram süresince yayınlanmayacaktır.

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Programın yeni bölümü 10 Haziran 2025 Salı günü saat 10:00'da ATV ekranlarında olacak. Müge Anlı ile Tatlı Sert, bayram tatilinin ardından normal yayın akışına kaldığı yerden devam edecek.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Marmaris'te kıldı

Vatandaşlara sürpriz oldu! Erdoğan bayram namazını bakın nerede kıldı
Radar cezaları AK Parti MYK'da gündeme geldi: Rakamların üzerinden geçelim

AK Parti radar cezalarını masaya yatırdı! Üyelerden dikkat çeken öneri
Yarım asırlık gelenek! Bayram namazına gelmeyenleri buz gibi suda uyandırıyorlar

Bayram namazına gelmeyenleri sıcak yataklarından alıp...
İş insanına silahlı saldırı kamerada! Bir anda yere yığıldı

Holding patronu iş insanı Çeşme sokaklarında böyle vuruldu
Ata Demirer zayıflama sırrını paylaştı

30 kilo gitti, kimse inanamadı! Ata Demirer zayıflama sırrını açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Makyaj ürünleri yiyen fenomen hayatını kaybetti

Bu görüntüler ünlü fenomenin sonu oldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Amsterdam'da müzede 200 yıllık prezervatif sergileniyor

Müze bu eseri sergileyince ziyaretçi akınına uğradı
Herkes Ronaldo'nun Almanya maçında yaptığını konuşuyor

Bütün dünya Ronaldo'yu konuşuyor
Dostlar düşmana dönüştü! Musk 'büyük bombayı' bıraktı: Epstein dosyalarında Trump'ın adı var

Musk 'büyük bombayı' bıraktı: Epstein dosyalarında Trump'ın adı var
Simone Inzaghi Al-Hilal'den resmen çuvalla para kazanacak

Suudi Arabistan'da çuvalla para kazanacak
Şırnak'ta şap hastalığı tespit edildi, bir köy karantinaya alındı

Bir kentimizde korkutan olay! Bölge apar topar karantina altına alındı
Başkan Gülpınar'dan esprili yanıt: Tüm kabahat temizlik müdüründe ama...

Başkan Gülpınar "Kabahat müdürde" dedi, işin aslı sonra anlaşıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.