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Bugün kaptanlık oyunu yok mu? MasterChef kaptanlık oyunu ne zaman?

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Akşam kuşağının çok izlenen yarışma programlarından biri olan Masterchef'in 2024 ana kadrosuna giren yarışmacılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Peki Bugün kaptanlık oyunu yok mu? MasterChef kaptanlık oyunu ne zaman?

Masterchef Türkiye'de ana kadro tamamlandı. Şimdi sıra yedek yarışmacılarda! Masterchef'te bugün yarışmacılar yedek kadroya girmek için kıyasıya mücadele veriyor. Peki, Bugün kaptanlık oyunu yok mu? MasterChef kaptanlık oyunu ne zaman?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

Somer Siviroğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna gibi yetenekli şeflerin sunumuyla MasterChef Türkiye 2024 sezonu başlıyor. Farklı şehirlerden, ülkelerden gelen birbirinden yetenekli yarışmacıların yer alacağı MasterChef'te uzun soluklu yarışmacıların lezzetli kıyasıya mücadalesi ekranlara gelecek.

ANA KADRODA KİMLER VAR?

Ana Kadro:

1. Zeynep

2. Hakan

3. Onur

4. Ümmühan

5. Deniz

6. Çağlar

7. Serhat

8. Alper

9. Ayşe

10. Beril

11. Semih

12. Eda

13. Muratcan

14. Zeynep

15. Nigar

16.Beyza

17.Emre

18.Kaan

19.Kerem

20.Nevzat

BUGÜN KAPTANLIK OYUNU YOK MU?

Bugün kaptanlık oyunu yok. Bugün ana kadroya dahil olacak son yedek yarışmacı seçimi yapılacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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