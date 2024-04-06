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Bugün kandil mi, ne kandili? 6 Nisan Cumartesi bugün hangi dini gün?

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Bugün kandil mi? Müslümanlar için büyük öneme sahip olan kandillerin 2024 yılında hangi günlerde yer aldığı merak konusu oluyor. Bu nedenle bugün ne kandili? Soruları sıklıkla arama motorlarında sorgulatılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre BUGÜN HANGİ KANDİL? Bugün kandil mi, ne kandili? 6 Nisan Cumartesi bugün hangi dini gün?

BUGÜN KANDİL Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre 6 Nisan Kandil günler arasında yer almamaktadır. Buna göre bugün kandil gecesi değildir. Aşağıda yer almakta olan takvimde 2024 yılında yer almakta olan dini günler bulunmaktadır.

KANDİL GÜNLERİ 2024

2024 yılı kandil günleri ve kadir gecesi tarihleri şu şekildedir:

Regaib Kandili : 11 Ocak 2024

Miraç Kandili : 6 Şubat 2024

Berat Kandili : 24 Şubat 2024

Kadir Gecesi : 6 Nisan 2024

Mevlid Kandili: 14 Eylül 2024

Emir Ceran
Emir Ceran
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