Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangın faciasıyla ilgili net mesaj: Açgözlülerden hesap soracağız

Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Açgözlülerden hesap sorulacak
Yunanistan'da büyük kaçış! 7.3'lük depreme neden olan fay harekete geçti

Yıllar önce felakete neden olan fay harekete geçti
'Yenidoğan Çetesi' sanığı İlker Gönen için cenaze töreni! Alanda tek bir çelenk vardı

Yenidoğan Çetesi sanığına cenaze töreni! Alanda tek bir çelenk vardı
Erdal Beşikçioğlu, Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ancak vatandaşın pek hoşuna gitmeyecek

Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ama olumlu anlamda değil

Bugün kandil mi 3 Şubat Pazartesi?

Bugün kandil mi 3 Şubat Pazartesi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mübarek kandil geceleri, milyonlarca Müslümanın ibadetle geçirdiği önemli günlerdir. Bugünün kandil olup olmadığı merak ediliyor. İşte kandil tarihleri ve detaylar...

Bugün kandil mi? Müslümanlar için büyük önem taşıyan kandil geceleri, manevi huzurun ve ibadetin ön planda olduğu özel zamanlardır. 2025 yılı kandil takvimine göre yılın ilk kandili olan Miraç Kandili tarihine yaklaşıyoruz. Peki, "Bugün kandil mi? 3 Şubat Pazartesi gecesi kandil mi, ne kandili?" sorularının yanıtı nedir? İşte bu manevi geceye dair ayrıntılar....

BUGÜN KANDİL Mİ?

Kandil geceleri, İslam âleminde birlik, ibadet ve dualarla geçirilen önemli gecelerdir. Hicri takvimin Recep ayı içinde yer alan Regaip Kandili, beş mübarek kandil gecesinden biri olarak her yıl Müslümanlar tarafından coşkuyla idrak edilir.

Müslümanlar bu özel gecede bolca dua eder, namaz kılar, Kur'an-ı Kerim okur ve zikir yapar. Ayrıca, bu gece, Allah'ın rahmet ve bağışlamasına nail olma ümidiyle geçirilen kıymetli bir fırsat olarak değerlendirilir.

3 ŞUBAT KANDİLİ Mİ?

2025 yılı Diyanet kandil takvimine göre, 13 Şubat 2025 Perşembe Berat Kandili idrak edilecek.

Bu mübarek gecede, Kur'an-ı Kerim okunması, zikir, istiğfar, bolca dua ve manevi muhasebe tavsiye edilir. Regaip Kandili, İslam dünyasının manevi takviminde birlik ve beraberliğin pekiştiği, müminlerin birbirine dua ettiği anlamlı bir gece olarak kutlanır.

2025 YILI DİNİ GÜN VE GECELER

• Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

• Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

• Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

• Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

• Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Pazartesi

• Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

• Ramazan Bayramı 1. Günü : 30 Mart 2025 Pazar

• Ramazan Bayramı 2. Günü : 31 Mart 2025 Pazartesi

• Ramazan Bayramı 3. Günü : 01 Nisan 2025 Salı

• Arefe Günü (Arafat Günü ): 5 Haziran 2025 Perşembe

• Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Pazartesi

• Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Pazartesirtesi

• Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar

• Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi

• Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe

• Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Pazartesi

• Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

• Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

• Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Takım otobüsüne binmedi!
img

Bir dönem paylaşılamıyordu! Son hali hayranlarını kahretti
img

İşte Gaziantep FK-Galatasaray maçının ilk 11'leri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Celal Şengör'den Ege'deki depremler için ürküten sözler: Patlarsa hepimize Allah'a ısmarladık

Celal Şengör'den Ege'deki depremler için tedirgin eden sözler
Gaziantep FK-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

İşte Gaziantep FK-Galatasaray maçının ilk 11'leri
Süper Lig devinin gece yol verdiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Süper Lig devinin dün gece yol verdiği futbolcuyu hemen kaptı
Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Samet'ten Fenerbahçelileri delirtecek sözler
Morata, imzayı atar atmaz yıldız futbolcunun Galatasaray kariyerini bitirdi

İmzayı atar atmaz yıldız futbolcunun Galatasaray kariyerini bitirdi!
Bir dönem paylaşılamıyordu! Son hali hayranlarını kahretti

Bir dönem paylaşılamıyordu! Son hali hayranlarını kahretti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.