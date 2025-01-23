Bugün kandil mi 23 Ocak Perşembe?

Miraç Kandili, İslam âleminde mübarek üç ayların ilki olan Recep ayının ilk perşembe gecesi kutlanıyor. Birçok kişi, bugünün kandil olup olmadığını merak ediyor. Bugün kandil mi? sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından aratılıyor. Miraç Kandili, aynı zamanda üç ayların başlangıcını müjdeleyen bir gecedir. Bu dönemde Müslümanlar, ibadet ve dualarını artırarak manevi hazırlık yaparlar. Peki, Bugün kandil mi? Miraç Kandili 2025 ne zaman, hangi gün? Detaylar haberimizde...

BUGÜN KANDİL Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimiyle birlikte Miraç Kandili tarihi belli oldu.

Buna göre; Miraç Kandili, 26 Ocak 2025 Pazar günü idrak edilecek.

MİRAÇ KANDİLİ'NİN ÖNEMİ

Hz. Muhammed'in miraca yükseldiği geceyi temsil eden Miraç Kandili, İslam dininin hakim olduğu toplumlarda her yıl Recep ayının 26. gecesi kutlanıyor.

Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir.

Hadis kaynaklarına göre Miraç'ta önce 50 vakit olarak bildirilen namaz, Peygamber Musa'nın bunun insanlara ağır geleceği şeklindeki ikazları üzerine Hz. Muhammed'in birkaç kere geri dönüp Allah'tan namazı hafifletmesini dilemesinin ardından beş vakte indirilmiştir.