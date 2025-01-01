Bugün kandil mi? 2 Ocak Perşembe bu gece kandil mi, ne kandili?

Bugün kandil mi? Müslümanlar için büyük önem taşıyan kandil geceleri, manevi huzurun ve ibadetin ön planda olduğu özel zamanlardır. 2025 yılı kandil takvimine göre yılın ilk kandili olan Regaip Kandili'nin tarihine yaklaşıyoruz. Peki, "Bugün kandil mi? 2 Ocak Perşembe gecesi kandil mi, ne kandili?" sorularının yanıtı nedir? İşte bu manevi geceye dair ayrıntılar...

BUGÜN KANDİL Mİ?

Kandil geceleri, İslam âleminde birlik, ibadet ve dualarla geçirilen önemli gecelerdir. Hicri takvimin Recep ayı içinde yer alan Regaip Kandili, beş mübarek kandil gecesinden biri olarak her yıl Müslümanlar tarafından coşkuyla idrak edilir. Bu yılın ilk kandil gecesinin Ocak ayına denk geldiği biliniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı resmi takvime göre, Recep ayının ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecesi Regaip Kandili'dir.

Müslümanlar bu özel gecede bolca dua eder, namaz kılar, Kur'an-ı Kerim okur ve zikir yapar. Ayrıca, bu gece, Allah'ın rahmet ve bağışlamasına nail olma ümidiyle geçirilen kıymetli bir fırsat olarak değerlendirilir.

2 OCAK REGAİP KANDİLİ Mİ?

2025 yılı Diyanet kandil takvimine göre, 2 Ocak Perşembe gecesi Regaip Kandili idrak edilecektir. Regaip, kelime anlamıyla "arzulanan, rağbet edilen" anlamına gelir ve dinî literatürde "bol sevap ve mükâfat" ile ilişkilendirilir. Hicri takvimde Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece kutlanan bu kandil, İslam dünyasında sevgi, rahmet ve bağışlanma temalarıyla ön plana çıkar.

Regaip Kandili, doğrudan Kur'an'da geçmese de hadislerde ve tasavvuf geleneğinde önemli bir yer edinmiştir. Özellikle tasavvuf kültüründe, bu gece Allah'a yakınlaşma ve ibadet için bir fırsat olarak değerlendirilir.

Bu mübarek gecede, Kur'an-ı Kerim okunması, zikir, istiğfar, bolca dua ve manevi muhasebe tavsiye edilir. Regaip Kandili, İslam dünyasının manevi takviminde birlik ve beraberliğin pekiştiği, müminlerin birbirine dua ettiği anlamlı bir gece olarak kutlanır.