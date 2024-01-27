Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 27 Ocak Cumartesi hangi sınav yapılacak?

Bugün hangi sınav var? Sorusu, özellikle 27 Ocak Cumartesi gününün gelmesiyle beraber birçok kişinin merak ettiği konular arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bu haberimizde merak edenler için Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yanıtlayacağız. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 27 Ocak Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte güncel ÖSYM sınav takvimi ve Bugün hangi sınav var? hakkında merak edilenler!

BUGÜN HANGİ SINAV VAR?

ÖSYM'de yer almakta olan takvime göre 27 Ocak 2024 tarihinde uygulanacak olan ÖSYM sınavları arasında herhangi bir sınav bulunmuyor. En yakın tarihli ÖSYM sınavı E – YDS 2024 sınav olarak bilinmektedir. 27 Ocak 2024 tarihinde DİB-MBSTS: Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı başvuruları gerçekleştirilebilmektedir.