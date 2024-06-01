Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 1 Haziran Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi

Bugün hangi sınav var? Sorusu, özellikle 1 Haziran Cumartesi gününün gelmesiyle beraber birçok kişinin merak ettiği konular arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bu haberimizde merak edenler için Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yanıtlayacağız. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 1 Haziran Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte güncel ÖSYM sınav takvimi ve Bugün hangi sınav var? hakkında merak edilenler!

BUGÜN HANGİ SINAV VAR?

Bugün, yani 1-2 Haziran tarihlerinde çeşitli sınavlar gerçekleştirilecek. İlk olarak, 1-2 Haziran tarihlerinde, üç oturumda yüz yüze yapılacak olan ATA AÖF Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı var. Bununla birlikte, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav uygulanacak. ÖSYM tarafından da aynı gün, yani 2 Haziran'da 2024-YDUS 1. Dönem Sınavı gerçekleştirilecek.