Bugün hangi maçlar var? 15 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
15 Ekim akşamı, futbol tutkunları nefes kesen karşılaşmalarla ekran başına kilitlenecek. UEFA Şampiyonlar Ligi grup etabı tüm hızıyla sürerken, sahaya çıkacak takımlar hem prestij hem de puan mücadelesi için kıyasıya yarışacak. Peki, bugün hangi maçlar var? 15 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
15 Ekim akşamı, Uefa Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta olacak. Grup aşamasının kritik mücadelelerinde takımlar, üst tura çıkma yolunda büyük önem taşıyan puanları kazanmak için sahada ter dökecek. Yüksek tempolu ve çekişmeli geçmesi beklenen bu maçlar, futbolseverlere unutulmaz dakikalar yaşatacak. Gecenin önemli karşılaşmaları, öne çıkan istatistikler ve detaylı analizler haberimizin devamında yer alıyor.
PROGRAMLAR
- 07:15 - Trendyol Süper Lig Goller - TRT Spor
- 07:30 - İtalya Serie A Özetler - TRT Spor
- 10:15 - Trendyol Süper Lig Goller - TRT Spor
- 13:30 - İspanya La Liga Özetler - TRT Spor
- 15:20 - UEFA Şampiyonlar Ligi Özetler - TRT Spor
- 16:00 - Gündem Futbol - TRT Spor
- 18:30 - Futbol Aklı - TRT Spor
- 20:00 - Avrupa'da Türk Takımları - A Spor