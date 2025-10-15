Haberler

Bugün hangi maçlar var? 15 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

Bugün hangi maçlar var? 15 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Ekim akşamı, futbol tutkunları nefes kesen karşılaşmalarla ekran başına kilitlenecek. UEFA Şampiyonlar Ligi grup etabı tüm hızıyla sürerken, sahaya çıkacak takımlar hem prestij hem de puan mücadelesi için kıyasıya yarışacak. Peki, bugün hangi maçlar var? 15 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

15 Ekim akşamı, Uefa Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta olacak. Grup aşamasının kritik mücadelelerinde takımlar, üst tura çıkma yolunda büyük önem taşıyan puanları kazanmak için sahada ter dökecek. Yüksek tempolu ve çekişmeli geçmesi beklenen bu maçlar, futbolseverlere unutulmaz dakikalar yaşatacak. Gecenin önemli karşılaşmaları, öne çıkan istatistikler ve detaylı analizler haberimizin devamında yer alıyor.

PROGRAMLAR

  • 07:15 - Trendyol Süper Lig Goller - TRT Spor
  • 07:30 - İtalya Serie A Özetler - TRT Spor
  • 10:15 - Trendyol Süper Lig Goller - TRT Spor
  • 13:30 - İspanya La Liga Özetler - TRT Spor

Bugün hangi maçlar var? 15 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

  • 15:20 - UEFA Şampiyonlar Ligi Özetler - TRT Spor
  • 16:00 - Gündem Futbol - TRT Spor
  • 18:30 - Futbol Aklı - TRT Spor
  • 20:00 - Avrupa'da Türk Takımları - A Spor
Haberler.com / Sahra Arslan - Gündem
İsrail bugün Refah Sınır Kapısı'nı açıyor! Gazze'ye 600 yardım kamyonu girecek

Beklenen gün geldi çattı! Artık bu kapının açılması an meselesi
Netanyahu: Hamas silahsızlanmazsa kıyamet kopacak

Netanyahu açık açık tehdit etti: Hamas bunu yapmazsa kıyamet kopacak
Hız sınırında yüzde 10 tolerans kalkıyor! Artık af yok, 30 bin liraya kadar ceza yazılacak

Trafikte yeni dönem! Artık af yok, 30 bin liraya kadar ceza yazılacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hazımsızlıktan şikayetçiydi! Acı gerçek merdivende yığılınca ortaya çıktı

Hazımsızlıktan şikayetçiydi! Gerçek merdivende yığılınca ortaya çıktı
İtalya'da İsrail protestosu: Milli marşları yuhalandı, futbolcular şaştı kaldı

Milli marşları yuhalandı, futbolcular şaştı kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.