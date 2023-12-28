BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 28 Aralık TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?
28 Aralık 2023 Perşembe günü televizyon yayın akışı ve bu akşam yayınlanacak diziler merak konusu oldu. Birçok kişi, 'Bu akşam hangi diziler var?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında bilgi almak isteyen izleyiciler, kanalların yayın akışını sorguluyor. TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 gibi kanalların yayın akışında hangi dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, 28 Aralık TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var?
Bugün hangi diziler var ve 28 Aralık 2023 Perşembe günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 28 Aralık 2023 Perşembe TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 28 Aralık 2023 Perşembe akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 28 Aralık 2023 Perşembe tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:
SHOW TV
- 08:00 Bu Sabah
- 09:45 Sandık Kokusu
- 12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 SHOW Ana Haber
- 20:00 Arak
KANAL D
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 Camdaki Kız
- 13:00 Gelinim mutfakta
- 16:00 Aşk ve Umut
- 17:30 Arka Sokaklar
- 18:40 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Arka Sokaklar
FOX TV
- 07:45 Çalar Saat
- 10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:00 Yasak Elma
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:15 Kızıl Goncalar
- 19:00 Selçuk Tepeli FOX Ana Haber
- 20:00 Hudutsuz Sevda
- 23:30 Kızıl Goncalar
STAR TV
- 07:00 Benim Tatlı Yalanım
- 09:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
- 16:15 En Güzel Bölüm
- 16:15 Söz
- 18.15 Star Haber
- 19:00 Sakla Beni
- 20:00 Sakla Beni
ATV
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Aldatmak
TV8
- 08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
- 11:15 Masterchef Türkiye All Star
- 12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Masterchef Türkiye All Star
TRT 1
- 05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 05:55 İncir Ağacı
- 07:05 Elimi Bırakma
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Seksenler
- 14:55 Diriliş "Ertuğrul"
- 17:45 Lingo Türkiye
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Kendi Düşen Ağlamaz