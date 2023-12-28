BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 28 Aralık TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?

Bugün hangi diziler var ve 28 Aralık 2023 Perşembe günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 28 Aralık 2023 Perşembe TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 28 Aralık 2023 Perşembe akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 28 Aralık 2023 Perşembe tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

SHOW TV

08:00 Bu Sabah

09:45 Sandık Kokusu

12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Arak

KANAL D

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

FOX TV

07:45 Çalar Saat

10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Kızıl Goncalar

19:00 Selçuk Tepeli FOX Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

23:30 Kızıl Goncalar

STAR TV

07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 En Güzel Bölüm

16:15 Söz

18.15 Star Haber

19:00 Sakla Beni

20:00 Sakla Beni

ATV

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak

TV8

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 Masterchef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye All Star

TRT 1