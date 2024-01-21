BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 21 Ocak TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?
21 Ocak 2024 Pazar günü TV yayın akışı ve hangi dizilerin yayınlanacağı merak konusu oldu. Birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Kanalların yayın akışında neler var ve bu akşam televizyonda neler var soruları gündemde. TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1'in yayın akışlarına göre bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı ve daha fazlası haberimizde. Bugün hangi diziler var? 21 Ocak TV yayın akışı!
Bugün hangi diziler var ve 21 Ocak 2024 Pazar günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 21 Ocak 2024 Pazar TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 21 Ocak 2024 Pazar akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 21 Ocak 2024 Pazar tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:
SHOW TV
- 08:15 Son Hıçkırık
- 10:00 Pazar Sürprizi
- 13:00 İbo ile Güllüşah
- 15:30 Kızılcık Şerbeti
- 18:25 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Ne Gemiler Yaktım
KANAL D
- 07:00 Yabancı Damat
- 08:30 Konuştukça
- 09:30 Set Ekstra
- 09:45 Magazin D Pazar
- 12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
- 13:45 Arda ile Omuz Omuza
- 14:45 Arka Sokaklar
- 18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
- 20:00 Yargı
FOX TV
- 08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 11.15 Ekonomi Arası
- 11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
- 13.00 Kirli Sepeti
- 16.30 Gaddar
- 19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
- 20.00 Kirli Sepeti
STAR TV
- 09:00 - Sakla Beni
- 11:00 - Tülin Şahin ile Moda
- 12:00 - Vahe ile Evdeki Mutluluk
- 14:00 - Yalı Çapkını
- 16:00 - Sakla Beni
- 18:15 - Star Haber
- 19:00 - Çok Güzel Hareketler 2
- 20:00 - Çok Güzel Hareketler 2
ATV
- 07: 30 atv'de Hafta Sonu
- 10: 00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
- 11: 30 Dizi TV
- 12: 30 Kardeşlerim
- 16: 55 Kaos Yürüyüşü - Yabancı Sinema
- 19: 00 atv Ana Haber
- 20: 00 Örümcek Adam: Eve Dönüş
- 22: 25 Yıldızlar Bana Uzak - Final
TV8
- 07:00 Aşka Düşman
- 08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm
- 09:00 Gençlik Rüzgarı
- 10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
- 14:15 Cevap Ver Türkiye / Yeni Bölüm
- 16:30 Çarkıfelek / Yeni Bölüm
- 20:00 Survivor All Star 2024
TRT 1
- 06.03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 06.05 Beni Böyle Sev
- 08.40 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 11.45 Enine Boyuna
- 13.00 Lingo
- 14.20 Yabancı Sinema 'Hugo'
- 17.15 Kod Adı Kırlangıç
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Teşkilat