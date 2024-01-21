BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 21 Ocak TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?

Bugün hangi diziler var ve 21 Ocak 2024 Pazar günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 21 Ocak 2024 Pazar TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 21 Ocak 2024 Pazar akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 21 Ocak 2024 Pazar tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

SHOW TV

08:15 Son Hıçkırık

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 İbo ile Güllüşah

15:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Ne Gemiler Yaktım

KANAL D

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

D Pazar 12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

Hafta Sonu 20:00 Yargı

FOX TV

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Ekonomi Arası

Arası 11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00 Kirli Sepeti

16.30 Gaddar

19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Kirli Sepeti

STAR TV

09:00 - Sakla Beni

11:00 - Tülin Şahin ile Moda

12:00 - Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 - Yalı Çapkını

16:00 - Sakla Beni

18:15 - Star Haber

19:00 - Çok Güzel Hareketler 2

20:00 - Çok Güzel Hareketler 2

ATV

07: 30 atv'de Hafta Sonu

10: 00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11: 30 Dizi TV

12: 30 Kardeşlerim

16: 55 Kaos Yürüyüşü - Yabancı Sinema

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Örümcek Adam: Eve Dönüş

22: 25 Yıldızlar Bana Uzak - Final

TV8

07:00 Aşka Düşman

08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

14:15 Cevap Ver Türkiye / Yeni Bölüm

16:30 Çarkıfelek / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star 2024

TRT 1