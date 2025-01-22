BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 22 OCAK! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir?

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 22 Ocak Pazartesi Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

Katil zanlısı, azmettirici olarak onu işaret etti. Yeğeni, Zekiye Aydın cinayeti ile ilgili gözaltına alındı.

Canlı yayında gözaltına alınan Sabri Öner sorguda Zekiye Aydın'ı boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Katil zanlısı Sabri azmettirici olarak Adil Öner'i göstermişti. Adil Öner, Zekiye Aydın cinayetiyle ilgili gözaltına alındı. Ve böylece Müge Anlı'da cinayet sarmalının bir düğümü daha çözüldü.

Sabri'nin Zekiye'yi intikam için öldürdüğünü söylediğini açıkladı. Gizli tanık, "Çanakkale'den İstanbul'a giderlerken Sabri bir anda Zekiye'nin boğazına sarılıyor. " dedi. İç içe geçmiş cinayet sarmalının bir halkası daha olduğunu söyleyen görgü şahidi Gönül Kale adında bir kadının daha öldürüldüğünü ileri sürdü. Nezaket Uyur cinayetinde verilen 6500 liralık paranın Nihat'a değil Sabri Öner'e verildiğini duyduğunu da söyledi.

Emine Gaygısız kocasıyla olan sıkıntılarından, evladının bitmek bilmeyen ağlamalarından bahsetti. Müge Anlı "sen çocuğun ağladığında neden üfürükçüyü arıyorsun?" diye sordu. Emine, Gönül'ü aradığını evladının ağlamasının durduğunu, kocasıyla kavga ettiğinde yine Gönül'ü aradığını, kocasının bir anda sakinleştiğini anlattı. Müge Anlı, "işin içine para girdi mi işin rengi değişir. Ben sana istediğin gibi dua ederim. Benim hayatım seni gibi kandırılan insanları kurtarmakla geçti" dedi.

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