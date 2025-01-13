BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2025! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu?

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 13 Ocak Pazartesi Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

Cinayet sarmalından üstü kapalı tehditlere... Taraflar canlı yayında karşı karşıya.

Adil Önel, "Nezaket'in ailesi infaz kararı aldı. Nezaket'i Kenan vurdu" iddiasında bulundu. Müge Anlı, "bu cinayet 20 yıl önce olmuş, Kardeşler vurmuş olsalar neden cinayetin aydınlatılması için 20 yıl sonra programa çıkarlar ki. Sizin suçladığınız Kenan programa başvuran ilk kişi" dedi.

Kayıp Zekiye Aydın'ın arkadaşı konuştu. ''Yeğenlerim bir gün beni öldürecekler diyordu''

Görgü şahidi, Zekiye'nin "yeğenlerim bir gün beni öldürecekler" dediğini iddia etti. Görgü şahidi, Zekiye Aydın'ın kocasının cinayetini bizzat kendisine anlattığını açıkladı. Görgü şahidi, "Zekiye'nin, kocasını öldürttüğü konuşuldu ama öyle değil bunlar önce adamı sonra da Zekiye'yi ortadan kaldırdılar. Mallarına el koydular" dedi.

Cinayet sarmalında kilit isim Sabri mi?

Selçuk Bey, Adil'in zorla halasını tapu dairesine götürdüğünü, ondan sonra bir daha ona ulaşamadıklarını ifade etti. Müge Anlı Hüseyin'in "Nezaket'i ben öldürmedim. Yusuf abim 6 bin lira vererek Nihat'ı tuttu" iddiasında bulunduğunu, Nihat Önel'in ise bu iddiaları yalanladığını açıkladı.

Cinayet sarmalının kilit isminden Müge Anlı'ya itiraf. ''Nezaket ve Zekiye'nin cenazelerinin yerini gösterebilirim''

Sabri Bey gerçekleri Müge Anlı'ya özel olarak içeride anlatabileceğini ifade etti. ''Nezaket ve Zekiye'nin cenazelerinin yerini gösterebilirim''dedi. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne haber verildi.

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