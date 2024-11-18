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BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu?

BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu?
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. 18 Kasım ATV canlı yayın ve frekans bilgileri seyirciler tarafından araştırılıyor. Müge Anlı'nın sunumuyla hafta içi her gün ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son bölüm neler olduğu merak ediliyor. ATV canlı yayın izle 2024! Peki, Müge Anlı canlı izleme bilgileri ne? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu?

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 18 Kasım Pazartesi Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

  • Frekans : 12053 Mhz
  • Symbol Rate : 27500
  • FEC : 5/6
  • Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

Müge Anlı'da jet hızından hızlı kavuşmalar. Yarım saat içinde bulunan babası ve kardeşine kavuştu.

29 yaşındaki bir çocuk annesi Betül Karatepe, hiç tanımadığı babası Mehmet Karanfil'i aramak için stüdyoya gelmişti, Betül'ün bir asırdır aradığı babasını Müge Anlı yarım saat içinde buldu. Biyolojik baba Mehmet Karanfil oğlu ile stüdyoya geldi. Babasına ve kardeşine kavuşan Betül, Müge Anlı ve ekibine teşekkür etti.

Siyah araçla gelen 2 şahıs tarafından kaçırıldığı iddiası. 16 yıldır akıbeti belirsiz bir çocuk ve şüpheler...

Kaçırıldığı söylenen dokuz yaşındaki çocuk, yeğeni için mücadele veren teyze, 16 yıldır hiç kapanmayan kapı, Tutku Dilara Kayıkçı'nın şüphelerle dolu kaybı… Teyze Ersel Çamlı, yeğeninin kaybolduğunu öğrendikten sonra eniştesini aradığını, eniştesinin yeğeninin kaybı ile ilgili yalan yanlış bilgiler verdiğini, çocuğun aranmasını engellediğini söyledi.

BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu?

Müjdat Çuha'nın aradığı eşi Arzu Çuha canlı yayında... 'Şiddet gördüğüm için evden uzaklaştım'

Müjdat Bey'in aradığı eşi Arzu Çuha yayına bağlandı. Arzu Çuha, kocasından şiddet gördüğü için evden uzaklaştığını, erkek kardeşlerinin malının peşinde olmadığını tam tersi kocasının amacının mal olduğunu iddia etti.

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