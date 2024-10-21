BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu?

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 21 Ekim Pazartesi Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

Kaybının 34. Gününde Müge Anlı'da bulundu. Hatice Ateş, eşi ile canlı yayında yüzleşiyor.

23 yaşındaki Hatice Ateş, 15 Eylül'de iki evladını geride bırakarak Gaziantep'ten kayıplara karıştı. Kocası Fırat Ateş onu aramak için stüdyoya gelmişti. Bugün yeni bir gelişme yaşandı. Kaybının 34. Gününde 2 çocuk annesi Hatice Ateş bulundu. Hatice Kübra Ateş, kocasının kendisini kovduğunu, kocasının başka kadınlarla konuşmalarını yakaladığını söyledi.

Karı koca bir yıl sonra canlı yayında karşı karşıya. 'Hasta değilim, yalan söyledim'

Yakup Bey, hasta olmadığını, yalan söylediğini itiraf etti. Yakup Bey ilk tanıştıklarında Zeynep'ten etkilendiğini, Zeynep'in "ben senden büyüğüm, bizden olmaz" dediğini, ailesini ve Zeynep'i ikna ettiğini evlendiklerini anlattı.

Olayların öznesi baba gerçekleri anlatmaya mı karar verdi? 'Oğlumla 15 yıldır görüşüyorum, haftaya birlikte geleceğiz'

Seyfi Bey, "Pazartesi günü sağ kolumda Erdal, sol kolumda ise evlatlık verdiğim oğlum Doğukan olacak" dedi. Seyfi Bey, 15 yıldır oğlunun yerini bildiğini, onunla görüştüğünü ama gerçekleri anlatmadığını söyledi.

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