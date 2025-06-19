Buğra Kaan Süer kimdir? Buğra Kaan Süer kaç yaşında, nereli?

Buğra Kaan Süer kimdir? Buğra Kaan Süer kaç yaşında, nereli?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Buğra Kaan Süer hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor. Buğra Kaan Süer kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu gibi soruların yanıtları araştırılıyor. Peki, Buğra Kaan Süer kimdir? Buğra Kaan Süer kaç yaşında, nereli?

Buğra Kaan Süer, Beşiktaş Spor Kulübü'nde İletişim Direktörü olarak görev almıştır. Kariyerine, Beşiktaş'ın üniversiteli taraftar grubu olan UNIBJK'nin başkanlığı ile adım atan Süer, kulübün sosyal medya ve dijital iletişim stratejisinde etkin bir rol üstlenmiştir. Peki, Buğra Kaan Süer kimdir? Buğra Kaan Süer kaç yaşında, nereli?

BUĞRA KAAN SÜRER KİMDİR?

Eski UNIBJK başkanı olarak görev yaptı ve Beşiktaş'ın sosyal medya iletişim stratejisinde aktif rol aldı. Daha sonra Beşiktaş İletişim Direktörü pozisyonuna getirildi; bu görevde hızlı ve etkili bir yönetime imza attı. Eğitim hayatını Kadir Has Üniversitesi Reklamcılık bölümünde tamamladı, burada mezun oldu.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Trump kararı duyunca resmen çıldırdı: Gerçek bir aptal

Trump kararı duyunca resmen çıldırdı: Gerçek bir aptal
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz

Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz
Neslihan Atagül'den yatakta kutlama pozu

Yatakta poz verdi, altına yazdığı not merak uyandırdı
Marmaris'ten mide bulandıran görüntüler

Ardı arkası kesilmiyor! Turizm cennetinde skandal görüntüler
Fenerbahçe ve Galatasaray 50 milyon euroluk yıldız için yarışa girdi

50 milyon euroluk yıldız için yarışa girdiler
Son şampiyondan Nico Williams bombası

Son şampiyondan Nico Williams bombası
Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol

Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol
Zehra Güneş'in maç esnasında gözlük takmasının sebebi belli oldu

Zehra Güneş'in gözlük takmasının nedeni belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.