Buğra Kaan Süer, Beşiktaş Spor Kulübü'nde İletişim Direktörü olarak görev almıştır. Kariyerine, Beşiktaş'ın üniversiteli taraftar grubu olan UNIBJK'nin başkanlığı ile adım atan Süer, kulübün sosyal medya ve dijital iletişim stratejisinde etkin bir rol üstlenmiştir. Peki, Buğra Kaan Süer kimdir? Buğra Kaan Süer kaç yaşında, nereli?

BUĞRA KAAN SÜRER KİMDİR?

Eski UNIBJK başkanı olarak görev yaptı ve Beşiktaş'ın sosyal medya iletişim stratejisinde aktif rol aldı. Daha sonra Beşiktaş İletişim Direktörü pozisyonuna getirildi; bu görevde hızlı ve etkili bir yönetime imza attı. Eğitim hayatını Kadir Has Üniversitesi Reklamcılık bölümünde tamamladı, burada mezun oldu.