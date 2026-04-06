Bu tarihe dikkat! Kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor

BDDK’nın borç yapılandırma düzenlemesinde başvuru süresi 29 Nisan 2026’da sona eriyor. Kredi kartı borcunu ödeyemeyenler ve gecikmiş ihtiyaç kredisi bulunanlar, 48 aya kadar taksitlendirme ve yüzde 3,11 faiz avantajından yararlanabiliyor. Başvuru yapmayanlar bu imkândan faydalanamayacak; yoğunluk nedeniyle işlemlerin son güne bırakılmaması öneriliyor.

  • Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları için yapılandırma başvuruları 29 Nisan 2026 mesai bitimine kadar yapılmalıdır.
  • Yapılandırma kapsamında borçlar 48 aya kadar taksitlendirilebilir ve faiz oranı aylık yüzde 3,11'i geçmez.
  • Yapılandırma, kredi kartı asgari tutarını ödeyemeyen veya 29 Ocak 2026'dan önce kullanılan ve 30 günden fazla gecikmeli ihtiyaç kredilerini kapsar.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) 29 Ocak 2026’da yürürlüğe aldığı borç yapılandırma düzenlemesinde başvuru süreci sona yaklaşıyor. Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşların, 29 Nisan 2026’ya kadar bankalara başvurması gerekiyor.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Düzenleme iki borç grubunu kapsıyor. Buna göre, kredi kartı borcunun asgari tutarını ödeyemeyen veya borcun tamamını kapatamayan kullanıcılar ile 29 Ocak 2026’dan önce kullanılan ve 30 günden fazla gecikmeye düşen ihtiyaç kredileri yapılandırma kapsamına alınıyor.

48 AYA KADAR TAKSİT İMKANI

Yapılandırma kapsamında borçlar, ödeme gücüne göre 48 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Faiz oranı ise aylık yüzde 3,11’i geçmeyecek şekilde sınırlandırıldı. Vatandaşlar, borçlu oldukları bankalara başvurarak kendilerine uygun ödeme planı oluşturabiliyor.

KREDİ NOTU İÇİN KRİTİK DETAY

Yeni ödeme planı kapsamında ilk taksitin ödenmesiyle birlikte, borçtan kaynaklı kredi risk kaydı güncelleniyor. Bu durum, kredi notu açısından önemli bir avantaj sağlıyor.

SON GÜNE BIRAKMAYIN UYARISI

Yetkililer, başvuru süresinin dolmasına kısa süre kala yoğunluk yaşanmaması için işlemlerin son güne bırakılmaması gerektiğini vurguluyor. 29 Nisan mesai bitimine kadar başvuru yapmayanlar, yapılandırma fırsatından yararlanamayacak.

Erdem Aksoy
İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var

İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti

MHP'de İstanbul depremi! İl ve ilçe teşkilatları komple feshedildi

Kılıçdaroğlu iddiası: Mutlak butlan çıkarsa yerel seçimlerin iptalini isteyecek

Ankara kulislerini sarsan iddia: Yerel seçimlerin iptalini isteyecek
Haberler.com
Sıcaklıklar 15 derece birden düşecek! İşte kar yağışı beklenen illerimiz

Bu illerde yaşayanlar dikkat: Kar fena bastıracak
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı yarın başlıyor

Herkes ekran başına! Yarın gece ortalık yanacak

19 yaşında ilk maçına çıktı, kahraman gibi karşılandı

Her erkeğin hayalini yaşadı!

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var
Sıcaklıklar 15 derece birden düşecek! İşte kar yağışı beklenen illerimiz

Bu illerde yaşayanlar dikkat: Kar fena bastıracak
Depremde kuruyan su kaynağı yeniden akmaya başladı

Depremde kurumuştu! Yeniden çağlamaya başladı
Selçuk Yöntem’den yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı: Bu yüzden ayrıldım

Yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı: Bu yüzden ayrıldım