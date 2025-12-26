Bu otomobilin merdivenlerde olmasının nedeni çok ilginç

İstanbul Eyüpsultan'da navigasyonun yönlendirmesini takip eden bir sürücü, yolun bittiği noktada kendisini merdivenlerde buldu.

OTOMOBİL MERDİVENLERDE SIKIŞTI

Navigasyonun gösterdiği güzergahın araç yoluna uygun olmadığını fark edemeyen sürücü, otomobiliyle basamaklardan aşağı inmeye çalışırken merdivenlerin ortasında asılı kalarak sıkıştı.

Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında araçta mahsur kalan sürücünün o anları cep telefonu kameralarına yansıdı. sürücünün dik yokuş ve merdivenlerle dolu sokakta yolu karıştırması çevrede meraklı kalabalığın toplanmasına neden oldu.