Bu otomobilin merdivenlerde olmasının nedeni çok ilginç

Güncelleme:
İstanbul Eyüpsultan'da navigasyondan yolu bulmaya çalışan bir sürücü, haritanın yanlış yönlendirmesi sonucu merdivenlerde sıkıştı. Sürücünün merdivenden inmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Eyüpsultan'da navigasyonun yönlendirmesini takip eden bir sürücü, yolun bittiği noktada kendisini merdivenlerde buldu.

OTOMOBİL MERDİVENLERDE SIKIŞTI

Navigasyonun gösterdiği güzergahın araç yoluna uygun olmadığını fark edemeyen sürücü, otomobiliyle basamaklardan aşağı inmeye çalışırken merdivenlerin ortasında asılı kalarak sıkıştı.

Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında araçta mahsur kalan sürücünün o anları cep telefonu kameralarına yansıdı. sürücünün dik yokuş ve merdivenlerle dolu sokakta yolu karıştırması çevrede meraklı kalabalığın toplanmasına neden oldu.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

yaya modunda bırakmış navigasyonu.... yabani hayvan moduna alsaydı ormanda kayalıklara takılıp kalacaktı. ben bisiklet moduna ayarlıyorum cayır çimen geziyorum.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

